Adler Mannheim verpflichten weiteren Nationalspieler

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben Alexander Ehl unter Vertrag genommen.

Der 25-jährige Angreifer, der sich aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft auf die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 in Schweden und Dänemark vorbereitet, wechselt von der Düsseldorfer EG zu den Adlern und unterzeichnet einen Dreijahresvertrag.

„Als das Angebot aus Mannheim kam, hat mich das sehr gefreut“, verrät Ehl. „Die Möglichkeit, zu einem Topclub mit großer Tradition und leidenschaftlichen Fans zu wechseln, hat mir die Entscheidung leichtgemacht. Ich kann den Beginn meines Mannheim-Abenteuers kaum erwarten.“

Ehl, in Landshut geboren und aufgewachsen, durchlief alle Nachwuchsmannschaften seines Heimatvereins. Im Alter von gerade einmal 18 Jahren absolvierte Ehl seine erste Saison für den EV Landshut in der Oberliga, avancierte mit 16 Toren und 22 Vorlagen in 41 Hauptrundenpartien zum Leistungsträger. In der Spielzeit 2018/19 gewann Ehl die Oberliga- Meisterschaft mit dem EVL, hatte mit 18 Scorerpunkten (6 Tore / 12 Vorlagen) in 15 Playoff-Spielen großen Anteil am DEL2-Aufstieg.

Vizeweltmeister mit DEB-Auswahl

Im Sommer 2019 heuerte Ehl bei der Düsseldorfer EG an, verbrachte aber den Großteil der anschließenden Saison weiterhin in Landshut. Erst ab der darauffolgenden Spielzeit gehörte der 1,76 Meter große und knapp 80 Kilogramm schwere Rechtsschütze zum Kader der Rheinländer. Insgesamt 260-mal streifte Ehl sich das rot-gelbe Trikot der DEG über, erzielte dabei 55 Tore und bereitete weitere 71 Treffer mit vor. Während seines Engagements in Düsseldorf entwickelte sich Ehl auch zum Nationalspieler, mit dem Gewinn der Silbermedaille bei der WM 2023 feierte er den bislang größten Erfolg seiner noch jungen Profikarriere.

„Wir freuen uns, Alexander bei uns begrüßen zu dürfen. Er ist ein junger Spieler mit Entwicklungspotenzial. Seine Vielseitigkeit und Einsatzbereitschaft machen ihn zu einer großartigen Ergänzung für unser Team, und wir sind überzeugt, dass er hervorragend zu unserer Team-First-Kultur passt“, so Dallas Eakins, Sportmanager und Cheftrainer, zur Verpflichtung Ehls.

Ehl wird bei den Adlern mit der Rückennummer 28 auflaufen.

Der Kader 2025/26 in der Übersicht

Torhüter: Maximilian Franzreb, Leon Willerscheid

Verteidiger: Tobias Fohrler, John Gilmour, Leon Gawanke, Lukas Kälble

Angreifer: Kristian Reichel, Eric Uba, Luke Esposito, Kris Bennett, Matthias Plachta, Samuel Soramies, Yannick Proske, Tom Kühnhackl, Marc Michaelis, Maximilian Heim, Alexander Ehl

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Alex Ehls Karriere in Zahlen

Eishockey-Magazin TV