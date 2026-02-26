Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Adler MannheimTransfer-News

Adler Mannheim verpflichten ehemaligen StÃ¼rmer der Krefeld Pinguine

26. Februar 20261 Mins read421
Alexander Ruuttu spielte in Deutschland schon fÃ¼r Krefeld- Â© Krefeld Pinguine Media/PR Archiv
Mannheim. (PM Adler) Sieben Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde sind die Adler Mannheim noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und haben mit Alexander Ruuttu einen weiteren Angreifer unter Vertrag genommen.

Wie William Worge KreÃ¼ wechselt der 33-jÃ¤hrige Finne, der auch die amerikanische StaatsbÃ¼rgerschaft besitzt, von Jukurit Mekkeli nach Mannheim.

Ruuttu, der im Jahr 2011 in der zweiten Runde an Position 51 von den Phoenix Coyotes gedraftet wurde, verbrachte den GroÃŸteil seiner Karriere in Finnlands hÃ¶chster Spielklasse. FÃ¼r Jokerit Helsinki, Ilves Tampere, TPS Turku, KalPa Kuopio, Ã„ssÃ¤t Pori und Jukurit absolvierte der 1,87 Meter groÃŸe und knapp 90 Kilogramm schwere RechtsschÃ¼tze 528 Hauptrunden- und Playoff-Partien. Dabei gelangen ihm 106 Tore sowie 91 Vorlagen. Erfahrungen sammelte Ruuttu, dessen Vater Christian neun Jahre in der NHL aktiv war, auch in Schweden und Deutschland. In der Saison 2015/16 lief er 55-mal fÃ¼r Tingsryds AIF in der HockeyAllsvenskan auf, in der Spielzeit 2023/24 bestritt er 44 DEL2-Partien fÃ¼r die Krefeld Pinguine.

â€žAlex bringt Erfahrung, GrÃ¶ÃŸe und die FÃ¤higkeit mit, sowohl auf der Center- als auch auf der FlÃ¼gelposition zu spielen. Zudem kann er in allen Spielsituationen eingesetzt werden. Wir freuen uns, Alex und seine Familie in Mannheim begrÃ¼ÃŸen zu kÃ¶nnenâ€œ, Ã¤uÃŸert sich Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins zur Personalie Ruuttu, der bei den Adlern mit der RÃ¼ckennummer 83 auflaufen wird.

