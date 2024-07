Adler Mannheim verpflichten Deutsch-Kanadier, Saffran verlÃ¤sst die Quadratenstadt

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben Eric Uba unter Vertrag genommen. Der 23-jährige Kanadier mit deutschem Pass wechselt von der McGill Universität in...

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben Eric Uba unter Vertrag genommen.

Der 23-jährige Kanadier mit deutschem Pass wechselt von der McGill Universität in die PENNY DEL und erhält bei den Adlern die Rückennummer 16.

„Eric ist ein hungriger Spieler, der bereit ist, alles dafür zu geben, in der DEL Zeichen zu setzen. Er hat eine unermüdliche Arbeitsmoral, eine starke Physis und einen gefährlichen Schuss. Wir sind gespannt darauf zu sehen, wie er sich entwickeln wird“, äußert sich Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins zum Neuzugang.

„Für mich und meine Familie ist das alles sehr aufregend. Mein ganzes Leben habe ich praktisch darauf hingearbeitet. Dass ich jetzt meinen ersten Profivertrag in Mannheim unterschreiben darf, ist zudem eine große Ehre. Die Adler sind eine Toporganisation im europäischen Eishockey“, ist die Vorfreude auf das neue Kapitel bei Uba riesig.

Der 1,83 Meter große und 91 Kilogramm schwere Rechtsschütze durchlief vor seinem Wechsel an die Universität die Nachwuchsstationen der Flint Firebirds und von Guelph Storm in der nordamerikanischen OHL. Dort verbuchte der Angreifer zuletzt in insgesamt 32 Pflichtspielen 24 Treffer und 21 Vorlagen.

Saffran verlässt die Adler

Die Adler Mannheim und Noel Saffran haben sich auf die vorzeitige Auflösung des bis 2025 datierten Vertrags verständigt. Der 20 Jahre alte Angreifer wird sich innerhalb der PENNY DEL einem anderen Club anschließen.

„Nach konstruktiven Gesprächen mit Noel und seinem Agenten haben wir uns darauf geeinigt, den bestehenden Vertrag aufzulösen und Noel die Chance zu geben, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Bei seiner neuen Herausforderung wünschen wir ihm alles Gute“, äußert sich Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins zum Abschied Saffrans.

Saffran war bis zur U17 im Iserlohner Nachwuchs aktiv, ehe er 2022 über Düsseldorf zu den Jungadlern wechselte. Der gebürtige Duisburger absolvierte in der abgelaufenen PENNY DEL Saison seine ersten Pflichtspiele für die Adler, stand insgesamt 15-mal für Mannheim auf dem Eis.

„In erster Linie möchte ich mich bei der gesamten Organisation, den Coaches, meinen Mitspielern, beim Staff und natürlich den Fans bedanken. Ich habe mich in Mannheim sehr wohlgefühlt, und es hat mich stets mit Stolz erfüllt, für die Adler spielen zu dürfen. Jetzt wartet ein neues Kapitel, eine neue Herausforderung auf mich“, so Saffran selbst über seinen Abschied.