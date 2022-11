Adler Mannheim vermelden sechs VertragsverlÃ¤ngerungen

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben die Verträge mit gleich sechs Spielern verlängert. Demnach bleiben die Torhüter Florian Mnich und Arno Tiefensee, die...

Demnach bleiben die Torhüter Florian Mnich und Arno Tiefensee, die Verteidiger Denis Reul und Arkadiusz Dziambor sowie die Stürmer David Wolf und Jordan Szwarz dem aktuellen Tabellenzweiten der PENNY DEL erhalten.

„Mit diesen Vertragsverlängerungen konnten wir absolute Leistungsträger sowie Identifikationsfiguren und junge Talente an uns binden“, äußert sich Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara allgemein zu den Verlängerungen. So tragen die beiden Routiniers Denis Reul und David Wolf ein weiteres Jahr das Adler-Trikot. „Beide Jungs haben sich in Mannheim äußerst verdient gemacht, gehören nicht von ungefähr zur Führungsriege der Mannschaft und sind mit ihren Leistungen unverzichtbar für uns. Sie geben unserem Club ein Gesicht und sind auch abseits des Eises zwei unglaublich wertvolle Charaktere für uns“, so Alavaara. Der 33-jährige Reul war bereits im Nachwuchs in Mannheim sowie in der DEL ausschließlich für Mannheim aktiv und gilt als zuverlässiger und kompromissloser Verteidiger.

Wolf, ebenfalls 33 Jahre alt, kennt Mannheim auch schon aus Nachwuchszeiten. Über Hannover und Hamburg sowie einer Spielzeit in Nordamerika wechselte der robuste Angreifer 2016 zu den Adlern und bildet seitdem meist gemeinsam mit Matthias Plachta ein kongeniales Angriffsduo. Ebenfalls jede Menge Offensivgefahr strahlt Jordan Szwarz aus. Der 31 Jahre alte Kanadier kam 2021 nach Mannheim und besticht vom ersten Tag an mit klugem und energischem Eishockey. „Bei einem Spieler wie Jordan muss man nicht lange überlegen. Seine Fähigkeiten passen perfekt zu dem Eishockey, das wir in Mannheim spielen wollen, und sein Charakter spiegelt die Werte unseres Clubs wider“, begründet Alavaara, warum Szwarz bis 2025 für Mannheim auflaufen wird.

Ebenfalls zwei weitere Jahre hat sich Florian Mnich an die Adler gebunden. Der gebürtige Passauer kommt derzeit überwiegend beim Kooperationspartner aus Heilbronn zum Einsatz. Sein Torhüterkollege Arno Tiefensee hingegen hat seine Arbeitspapiere ebenso wie Arkadiusz Dziambor gleich um drei Jahre verlängert. „Alle drei Jungs verfügen über jede Menge Potenzial. Sie haben allesamt bewiesen, dass sie das Zeug dazu haben, im Profigeschäft Fuß zu fassen. Sie wissen aber auch, dass noch jede Menge Arbeit vor ihnen liegt. Mit ihren Verlängerungen richten wir uns perspektivisch auf den entsprechenden Positionen aus“, äußert sich Alavaara zur Weiterbeschäftigung des 22-jährigen Mnich und der beiden 20 Jahre alten Tiefensee und Dziambor.