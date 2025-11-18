Vier auf einen Streich! Adler Mannheim verlängern mit vier Spielern

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim können die Vertragsverlängerung von gleich vier Spielern verkünden.

Demnach laufen die Stürmer Matthias Plachta, Tom Kühnhackl und Maxi Heim sowie Verteidiger Hayden Shaw auch über die aktuelle Saison hinaus für die Adler auf.

„Wir sind froh und stolz darauf, dass sich alle vier sehr stark mit unserem Verein, der Stadt und unserer Philosophie identifizieren“, äußerst sich Cheftrainer und Manager Dallas Eakins zu den vier Verlängerungen.

Matthias Plachta setzt damit seine beeindruckende Karriere fort. Der heute 34-Jährige wechselte bereits im Nachwuchs nach Mannheim und war im Profibereich mit Ausnahme einer Saison in Nordamerika ausschließlich für die Adler tätig. Der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von 2018 gehört mit über 750 Spielen für die Adler zu den Größen des Mannheimer Eishockeys, sammelte zudem die meisten Tore und meisten Assists in der Clubgeschichte. Aktuell stehen für den schussgewaltigen Angreifer zwei Tore und zwölf Vorlagen aus 19 Partien zu Buche.

Tom Kühnhackl trägt seit 2023 das Adler-Trikot, gehört seitdem zum Kreis der Führungsspieler. Mit seiner Erfahrung von 290 NHL-Partien sowie dem Gewinn von gleich zwei Stanley Cups ist der 33-jährige Sohn von Eishockeylegende Erich Kühnhackl ein absolutes Vorbild auf und neben dem Eis. In der aktuellen Saison sammelte der Viertrundendraftpick der Pittsburgh Penguins von 2010 in neun Partien einen Treffer sowie sechs Vorlagen.

Maximilian Heim wechselte 2024 aus Berlin nach Mannheim, besetzt hier eine der U23-Positionen. Der gebürtige Stuttgarter verbuchte bislang in insgesamt 80 Partien für die Adler sieben Treffer und elf Assists.

Hayden Shaw ist seit dieser Saison ein Adler, kam von Ligakonkurrent Nürnberg, für den er zuvor drei Jahre aufs Eis ging. Der 29-jährige Deutsch-Amerikaner gilt als äußerst mannschaftdienlicher Spieler, der in den vergangenen Wochen häufiger auch als Stürmer aushalf.

