Adler Mannheim verabschieden zwei Spieler: Cicek versucht sich in der NHL, HÃ¤nnikÃ¤inen in Tschechien

Mannheim. (PM Adler) Verteidiger Nick Cicek wird nicht nach Mannheim zurückkehren.

Der 24-Jährige hat einen neuen Vertrag in der NHL unterschrieben und verlässt damit die Adler nach einem Jahr.

Cicek wechselte zur Saison 2024/25 zu den Adlern. In insgesamt 60 Partien sammelte der Linksschütze 19 Scorerpunkte (4 Tore | 15 Vorlagen) und wusste durch seine Ruhe an der Scheibe, sein Spielverständnis und seiner physischen Spielweise zu überzeugen. Auch in der Endrunde war Cicek ein wichtiger Bestandteil der Mannheimer Defensive.

„Wir sind sehr stolz auf Nick Cicek. Er hat extrem hart gearbeitet und war gewillt, bestimmte Bereiche seines Spiels zu verbessern, um noch einmal die Chance auf einen NHL-Vertrag zu bekommen. Er hat sich auf die Details konzentriert und sich verpflichtet, jeden einzelnen Tag besser zu werden. Dieses Ziel hat er erreicht. Gleichzeitig hat er für die Adler alles gegeben, was er hatte. Wir danken Nick für seinen Einsatz, seine Disziplin und seinen Kampfgeist und wünschen ihm viel Glück bei der Verfolgung seines NHL-Traumes“, so Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins.

Markus Hännikäinen wechselt nach Litvinov

Gleichzeitig möchten sich die Adler bei Markus Hännikäinen für sein Engagement auf und neben dem Eis bedanken. Hännikäinen hat vor Kurzem einen Vertrag in Litvinov unterzeichnet und wird ebenfalls nicht mehr nach Mannheim zurückkehren.

