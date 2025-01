Adler Mannheim statten Flügelstürmer mit einem Tryout-Vertrag aus

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim können neben der kürzlichen Verpflichtung von Austin Ortega eine weitere Personalie vermelden.

So erhält Connor Smith für die kommenden Wochen einen Tryout-Vertrag.

Der 30-jährige US-Amerikaner befindet sich bereits in Mannheim und hat in den anstehenden Trainingseinheiten die Möglichkeit, die Verantwortlichen von seiner Qualität zu überzeugen.

„Connor hat sich unserem Team auf Probe angeschlossen, nachdem er eine Verletzung aus der Anfangsphase der Saison auskuriert hat. CJ bringt Erfahrung mit und ist ein guter Offensivspieler. Wir werden noch vor der Nationalmannschaftspause eine endgültige Entscheidung über ihn treffen“, äußert sich Cheftrainer und Manager Dallas Eakins zum potenziellen Neuzugang.

Smith war zuletzt für Barys Astana in der multinationalen KHL aktiv, konnte dort aufgrund einer Verletzung allerdings lediglich neun Partien absolvieren. In der Saison 2023/24 stand Smith beim finnischen Erstligisten JYP unter Vertrag, für die er in 33 Begegnungen acht Tore und zwölf Vorlagen verbuchte.

Neben den ersten Erfahrungen in Europa stand Smith viele Jahre in Nordamerika auf dem Eis, absolvierte insgesamt 15 NHL-Partien für Buffalo und Carolina sowie knapp 290 Begegnungen in der AHL, in denen er 219 Scorerpunkte sammelte.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV