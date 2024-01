Adler Mannheim sichern die Torwartposition mit „Eishockey-Rentner“ Chet Pickard ab

Die Adler Mannheim sind auf der Suche nach einem dritten Torhüter fündig geworden. So wird Chet Pickard in die Quadratestadt zurückkehren, nachdem er bereits...

Die Adler Mannheim sind auf der Suche nach einem dritten Torhüter fündig geworden.

So wird Chet Pickard in die Quadratestadt zurückkehren, nachdem er bereits von 2017 bis 2019 für die Adler zwischen den Pfosten stand und mit Mannheim 2019 die Meisterschaft gewann. Mit der Verpflichtung des 34-jährigen Deutsch-Kanadiers sichert sich der aktuelle Tabellenachte der PENNY DEL mit Blick auf die Playoffs auf der Torhüterposition ab.

Der ältere Bruder von NHL-Torhüter Calvin Pickard wurde 2008 in der ersten Runde von Nashville gedraftet, absolvierte allerdings nie ein Spiel in der besten Liga der Welt. 2015 führte der Weg des Linksfängers nach Deutschland zu den Iserlohn Roosters. Im Anschluss an sein Engagement in Mannheim stand Pickard noch zwei Jahre in Wolfsburg auf dem Eis, ehe er 2022 seine aktive Karriere beendete.

Pickard wird Anfang Februar in Mannheim erwartet und erhält bei den Adlern die Rückennummer 37.

Chet Pickards Karriere in Zahlen