Adler Mannheim setzen auf der Position des Sportmanagers auf KontinuitÃ¤t

Artikel anhören Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim und Manager Jan-Axel Alavaara haben die Zusammenarbeit um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert. Seit 2018...

Artikel anhören Artikel anhören

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim und Manager Jan-Axel Alavaara haben die Zusammenarbeit um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert.

Seit 2018 übt der 48-jährige Schwede bereits dieses Amt für den aktuellen Tabellenzweiten der PENNY DEL aus, feierte zusammen mit den Adlern 2019 die Meisterschaft.

„Axel ist ein absolut verlässlicher Sportsmann. Er hat inzwischen mehrfach sein gutes Auge bei der Auswahl der Spieler unter Beweis gestellt, weiß, welche Charaktere es in einem funktionierenden und erfolgreichen Team braucht und hat eine klare Vorstellung davon, welches Gesicht seine Mannschaft haben soll, welches Gesicht zu den Adlern passt. Zu dieser Saison hatten wir den Kader nochmals stark umgebaut und auch auf den Trainerpositionen einen neuen Ansatz gewählt. Diesen eingeschlagenen Weg wollen wir nun fortsetzen. Gemeinsam mit Axel wollen wir die Adler mit modernem und attraktivem Eishockey zukunftssicher machen und der Eishockeystadt Mannheim nachhaltig besten Sport bieten“, freut sich Geschäftsführer Matthias Binder über die weitere Zusammenarbeit.

„Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen. Einerseits für das zukünftige, andererseits aber auch für jenes, das ich in den vergangenen Jahren gespürt habe. Mannheim ist ein großartiger Standort, um erfolgreich im deutschen und auch europäischen Eishockey zu arbeiten. Die Voraussetzungen, die Infrastruktur, der Club mit all seinen Mitarbeitern und die Fans bilden gemeinsam ein starkes Fundament, das in seiner Professionalität und den Möglichkeiten so nur sehr selten zu finden ist“, äußert sich Alavaara selbst zu seiner Verlängerung.

Alavaara fand 2018 den Weg zu den Adlern, nachdem er zuvor unter anderem drei Jahre in MODO als Co-Trainer und zwei Jahre als Amateur-Scout der Buffalo Sabres aktiv war. Die PENNY DEL kennt Alavaara noch aus seiner Zeit als aktiver Spieler, von 2008 bis 2011 stand er für Wolfsburg als Verteidiger auf dem Eis.

5650 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten