Adler Mannheim mit dem â€žbesseren Momentâ€œ (Uwe Krupp) im Spiel gegen Spitzenreiter KÃ¶lner Haie

Köln. (MR) Am ungewohnten Samstag trafen sich erstmalig in dieser Saison die Haie und die Adler. Und vor guter Kulisse an diesem Spätsommertag zu Beginn der NRW-Herbstferien sah man ein dem Tabellenplatz angemessenes Spitzenspiel mit dem besseren Ende für die Adler Mannheim.

Beide Teams haben ihr Spiel vom 5. Spieltag gewonnen, allerdings hatten sich die Adler in Frankfurt fast noch die Wurst vom Brot nehmen lassen. Die Haie konnten recht souverän ein 6:3 vom Iserlohner Seilersee mitbringen. Zügig zeigten beide Teams viel Zug zum Tor, eine frühe Unterzahl ließen die Adler einfach an sich oder besser der eigenen blauen Linie abprallen. Den Treffer erzielten die Hausherren dann eben bei 5 gegen 5 nach der Überzahl (Grenier, 5.). Die zweite Strafe gegen Mannheim konnten die Adler ebenfalls sehr gut herunterspielen, ja, sie kamen sogar zu einem erfolgreichen Konter und damit dem Ausgleich (MacInnis, 10.). Šustr warf wenig später den Puck Richtung Tor, wo Thuresson passend stand, um wieder vorzulegen (14.). Doch es ging weiter hin und her, und Sekundenbruchteile vor der Pausensirene musste auch Pantkowski nochmals hinter sich greifen – gegen den Rebound von Bennett war er machtlos. Der zweite Durchgang war womöglich noch schneller und laufintensiver. Aber trotz doppelter Überzahl für die Domstädter sollte kein Treffer fallen. Durch die jetzt weiter entfernten Bänke sehnte sicherlich mancher Spieler die zweite Pause herbei, und diesem Kräfteverschleiß geschuldet gingen wohl auch zum Drittelende manche Pässe in die falsche Kelle.

Mannheim mit Doppelschlag zum Sieg

Der dritte Abschnitt startete mit einer Strafe gegen die Quadratestädter, doch auch nach dem PK muss man sagen, dass die Adler jetzt um einiges konsequenter zu Werke gingen als die Haie in diesem Abschnitt. Auch schienen die weiß-gewandeten Adler stabiler zu sein, trotzdem blieb es ein hochklassiges Spiel, Die neue Top-Reihe der Haie erarbeiteten sich schließlich nach einem guten Block das 2 auf 1, und Schütz konnte zur erneuten Kölner Führung vollstrecken (54.). Ab da war auch die Halle wieder da, denn man hatte zuvor über weite Strecken fast nur die Adler Fans gehört in diesem Abschnitt. Doch jetzt kam auch wieder das heimische Publikum. Schütz wurde bei einem nächsten Vorstoß ins Tor gecheckt, der Strafenpfiff blieb aber aus. Und im direkten gegenzug war Bennett alleine durch und düpierte Pantkowski. Wieder war der Spielstand ausgeglichen (56.).



Doch der Partychrasher folgte fast auf dem Fuße – am langen Pfosten stocherte Bennett das Spielgerät an Pantkowski vorbei (57.) Am Ende wartete Pantkowski darauf, seinen Arbeitplatz verlassen zu können, doch in dem verzweifelten Bemühen, die Scheibe zu sichern und aus der Gefahrenzone zu befördern, handelte sich erst Müller, dann auch noch Thuresson eine Strafe ein. Damit war dann die letzte Chance vertan, dass die Haie nochmals zu einem Torerfolg und damit zumindest einem Punkt kamen. Am Ende stand ein 3:4 auf dem Würfel, und die beiden Teams tauschen den Tabellenplatz.

Es spielten:

KEC – 30 Mirko Pantkowski – 17 Jan Luca Sennhenn, 57 Brady Austin – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 7 Nick Bailen, 91 Mo Müller – 36 Andreas Thuresson, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer; 29 Andrej Šustr, 22 Maximilian Glötzl – 55 Carter Proft, 33 Tim Wohlgemuth, 19 Frederik Storm; 92 Håkon Hänelt, 16 Jason Bast, 26 David McIntyre, 34 Elias Lindner

MAN – 90 Felix Brückmann – 23 Jyrki Jokipakka, 29 Denis Reul – 21 Kris Bennett, 13 Stefan Loibl, 34 Tom Kühnhackl; 7 John Gilmour, 4 Korbinian Holzer – 89 David Wolf, 58 Tyler Gaudet, 14 Jordan Szwarz; 68 Fabrizio Pilu, 8 Jordan Murray – 33 Markus Hännikäinen, 74 Tyan MacInnis, 96 Simon Thiel; 59 Paul Mayer – 22 Matthias Plachta, 19 Linden Vey, 71 Daniel Fischbuch

Die Tore erzielten:

1:0 (04:28) Grenier (MacLeod, Schütz)

1:1 (09:10) MacInnis (Holzer, Gaudet) SH1

2:1 (13:49) Thuresson (Šustr,, Kammerer)

2:2 (19:59) Bennett (Kühnhackl, Gilmour)

3:2 (53:11) Schütz (Grenier, MacLeod)

3:3 (55:44) Bennett

3:4 (56:54) Bennett (Gaudet, MacInnis)

Schiedsrichter: 6 Lasse Kopitz, 5 Andre Schrader (54 JP Priebsch, 94 Patrick Laguzov)

Strafen: KEC – 8 Min.; MAN – 14 Min.

Zuschauer: 16.815