Adler Mannheim: Kevin Bicker erhält eine Förderlizenz
Adler MannheimTransfers

Adler Mannheim: Kevin Bicker erhält eine Förderlizenz

9. Januar 20261 Mins read93
Kevin Bicker, Adler Mannheim #84 - © Adler Mannheim, Daniel Bamberger
Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben Kevin Bicker mit einer Förderlizenz für die Bietigheim Steelers in der DEL2 ausgestattet.

Der 20 Jahre alte Angreifer ist demnach ab sofort sowohl für die Adler als auch den aktuellen Tabellensiebten der zweiten Liga spielberechtigt.

Bicker wechselte Ende Dezember im Tausch für Eric Uba vom Ligakonkurrenten Frankfurt nach Mannheim.

Hier absolvierte der ehemalige Jungadler bislang vier Partien.

„Wir sind sehr erfreut über die Vereinbarung mit Bietigheim, die Kevin die Möglichkeit bietet, Spielpraxis zu sammeln und sich weiterzuentwickeln, wenn er nicht für uns aufläuft“, äußert sich Adler-Manager Dallas Eakins zur Förderlizenz.

1283
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

