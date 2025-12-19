Adler Mannheim erarbeiten sich drei Punkte gegen die Roosters – Iserlohns Salsten gelingt Doppelpack

Mannheim. (MK) Die Adler Mannheim haben am Freitagabend ihr Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters mit 5:3 gewonnen.

FÃ¼r die Adler war es seit der Deutschland-Cup-Pause der neunte Sieg im zwÃ¶lften Spiel.

Iserlohn musste einige AusfÃ¤lle wegstecken, da die Krankheitswelle weiter anhÃ¤lt. Jobke, Niehus, Boland, Napravnik, Eisenmenger und Saffran fehlten und Elten war beim Kooperationspartner in WeiÃŸwasser erstmals aktiv. Farkas und Geiger, zuletzt beim Oberligisten Duisburg am Puck, wurden in den Kader beordert.

Tore Ã¶ffnen sich aber der 14. Minute

Die GÃ¤ste aus dem Sauerland versteckten sich in der Anfangsphase keineswegs und versuchten immer wieder Nadelstiche vor dem Tor von Mannheims Goalie Mattsson zu setzen. GlÃ¼ck hatte dessen GegenÃ¼ber Jenike, dass Gilmours Schuss (3.) knapp am Tor vorbei strich. UnglÃ¼cklich eine Szene in der vierten Minute, als Iserlohns dÃ¤nischer Verteidiger Lassen beim Wechsel vom Puck im Gesicht getroffen wurde und verletzt ausschied. Die erste Strafe im Spiel gegen Iserlohns KapitÃ¤n Fischbuch Ã¼berstanden die Roosters schadlos. Mannheims beste Chance vergab Mattinen (10.). Die Hausherren erhÃ¶hten mehr du mehr den Druck und just in dieser Phase nahm Iserlohns Camara aus der zentralen Position MaÃŸ und traf zum 0:1 (14.) fÃ¼r das Team von Headcoach Stefan Nyman. Keine zwei Minuten spÃ¤ter steuerte Adler Solow auf Jenike zu und tunnelte Iserlohns Torwart zum 1:1 Ausgleich. Wiederum nur 18 Sekunden spÃ¤ter folgte die postwendende Iserlohner Antwort: Ugbekile zog von der blauen Linie ab und Salsten fÃ¤lschte vor Mattsson postiert zum1:2 fÃ¼r Iserlohn ab. SchÃ¼tz (18.) fÃ¼r die Adler und Alberg (20.) fÃ¼r Iserlohn hatten die letzten Torchancen im Drittel.

Zweites Drittel geht klar an die Adler

Iserlohns Lassen konnte erfreulicherweise das Spiel fortsetzen. Das zweite Drittel ging klar an die Gastgeber. Ausgangspunkt dafÃ¼r war eine Strafe gegen Iserlohns Camara (2 + 2 hoher Stock), die nach Videostudium ausgesprochen wurde. Camara hatte noch gar nicht richtig auf der Strafbank Platz genommen, als nach neun Sekunden Plachta den Puck zum 2:2 ins Tor schweiÃŸte. Iserlohn war gerade wieder vollzÃ¤hlig, als Michaelis einen Schuss von Mattinen (23.) zum 3:2 ins Tor abfÃ¤lschte. Das Spiel war damit gedreht. Ex-Rooster Proske kassierte die nÃ¤chste Strafe im Spiel, aber Iserlohns Powerplay war nahezu wirkungslos. Ein Hauch von Iserlohner Torchance wehte erstmals durch die SAP-Arena, als Farkas und Norell den Puck auf Mattssons Kasten brachten. Absolut sehenswert der vierte Mannheimer Treffer in der 34. Minute, als Bennett alles inclusive Jenike ausspielte. â€žGute HÃ¤ndeâ€œ sagt man da wohl zu den FÃ¤higkeiten des Kanadiers. Eine weitere Strafe gegen Mannheims Solow bleib ebenfalls ohne Torerfolg der GÃ¤ste, da Mannheims Unterzahlspiel definitiv funktionierte.

Salstens Treffer bringt die Spannung zurÃ¼ck ins Spiel

Hoffnung keimte bei den Iserlohnern im Schlussdrittel auf, als OÂ´Donnell die nÃ¤chste Mannheimer Strafe (43.) kassierte. Und diesmal stach das bis dahin eher harmlose Powerplay der Roosters zu. Salsten hatte aus der halbrechten Position einen Querpass zum 4:3 Anschlusstreffer eingenetzt. Das Spiel war nun wieder deutlich offener als noch im Mitteldrittel. Bis in die Schlussphase blieb das Match eng und spannend. Die Goalies Mattsson und Jenike blieben stetig wachsam. Jenike hatte gerade vor sechs Sekunden seinen Kasten fÃ¼r den sechsten Feldspieler verlassen, als Mannheim in Scheibenbesitz kam und Mattinen relativ mÃ¼helos zum 5:3 ins verwaiste Iserlohner Tor traf. Das Spiel war damit entscheiden. Drei verdiente, aber auch hart erkÃ¤mpfte Punkte bleiben in der Quadratenstadt.

Mannheim erster Verfolger von Ingolstadt

In der Tabelle bleiben die Adler Spitzenreiter Ingolstadt mit einem Punkt RÃ¼ckstand auf den Fersen. Iserlohn verweilt auf dem vorletzten Platz mit weiterhin zehn Punkten Vorsprung auf Schlusslicht Dresden.

Am kommenden Sonntag geht es fÃ¼r beide Teams weiter: Iserlohn empfÃ¤ngt Tabellennachbar LÃ¶wen Frankfurt am heimischen Seilersee und die Adler treten in Wolfsburg an. Mit einem Sieg gegen Frankfurt kÃ¶nnten die Iserlohner auf Platz zwÃ¶lf klettern.

Alle Tore des Spiels

….. folgen im Video

Statistik

Tore: 0:1 (13:20) Camara (Cornel/Ugbekile), 1:1 (15:17) Solow (SchÃ¼tz/Greco), 1:2 (15:35) Salsten (Ugbekile/Wood), 2:2 (20:33) Plachta (Gilmour/Greco) 5-4PP, 3:2 (22:50) Michaelis (Mattinen/Gawanke), 4:2 (33:58) Bennett (KÃ¤lble), 4:3 (44:32) Salsten (Wood/Ugbekile) 5-4PP, 5:3 (58.44) Mattinen ENG

Strafen:

Schiedsrichter: PalkÃ¶vi; Rohatsch (Kontny, BrÃ¼ggemann)

Zuschauer: 12.512

Mannheim: Mattsson â€“ Renouf, Mattinen; KÃ¤lble, Gawanke; Gilmour, Fohrler; – Heim, Esposito, Plachta; SchÃ¼tz, Michaelis, Ehl; OÂ´Donnell, Reichel, Proske; Bennett, Solow, Greco

Iserlohn: Jenike â€“ Ugbekile, Wood; Lassen, Norell; HuÃŸ, Erkamps; Radionovs â€“ Camara, Cornel, Fischbuch; Jentzsch, Salsten, Thomas; Alberg, TÃ¶rnqvist, Borzecki; Geiger, Neumann, Farkas

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!