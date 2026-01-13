Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Adler Mannheim Adler Mannheim: Die achte VertragsverlÃ¤ngerung ist perfekt
Adler MannheimTransfers

Adler Mannheim: Die achte VertragsverlÃ¤ngerung ist perfekt

13. Januar 20261 Mins read49
Yannick Proske von den Adler Mannheim - Â© City-Press
Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim treiben die Kaderplanung fÃ¼r die kommende Saison weiter voran.

Mit Yannick Proske hat nun der achte Spieler seinen Vertrag vorzeitig verlÃ¤ngert. Zuvor konnten die Adler bereits Tom KÃ¼hnhackl, Maxi Heim, Hayden Shaw, Matthias Plachta, Dan Renouf, Luke Esposito und Nick Mattinen Ã¼ber die Saison hinaus an sich binden.

â€žYannick verbessert sich durch kontinuierliche Arbeit an seinem Spiel stetig weiter. Wir sind gespannt, wohin ihn seine Entwicklung in Zukunft noch fÃ¼hren wirdâ€œ, so Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins Ã¼ber die VertragsverlÃ¤ngerung des 22-jÃ¤hrigen StÃ¼rmers.

Proske kehrte im Oktober 2023 im Tausch fÃ¼r Taro Jentzsch von den Iserlohn Roosters nach Mannheim zurÃ¼ck. Zuvor war der RechtsschÃ¼tze bereits fÃ¼r die Jungadler Mannheim aktiv. In bislang 143 Pflichtspielen fÃ¼r die Adler sammelte der Angreifer zehn Tore und 16 Vorlagen. In der aktuellen Spielzeit kommt Proske bislang auf drei Treffer und zwei Assists.

Previous post TÃ¤tlichkeit gegen einen Spieloffiziellen: Sechs Spiele Sperre fÃ¼r Augsburgs Alexandre Grenier!

