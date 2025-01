Adler Mannheim: Connor Smith ist schon wieder weg

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim und Connor Smith haben sich in beidseitigem Einvernehmen auf ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit verständigt.

Der 30-jährige Angreifer befindet sich bereits auf dem Weg nach Nordamerika, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Smith war mit einem Tryout-Vertrag ausgestattet und absolvierte in den vergangenen Tagen einige Trainingseinheiten mit den Adlern. „Wir haben CJ Smith aus seinem Tryout-Vertrag entlassen, damit er eine Chance in Nordamerika wahrnehmen kann. Bei uns stehen die Spieler an erster Stelle, und wir sind froh, dass wir ihm den Wechsel in eine NHL-Organisation erleichtern konnten“, so Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins.

„Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern, Spielern und der Organisation an sich bedanken. Ich bin sehr dankbar für diese Chance, die mir der Club gegeben hat. Die Mannschaft hat mir von Anfang an das Gefühl gegeben, dass ich dazugehöre, obwohl es nur sehr kurz war. Auch jetzt, nachdem sich für mich eine Tür eröffnet hat, hat mir der Club geholfen, dass ich die Saison in Nordamerika beenden kann. Ich wünsche den Adlern und den Fans viel Glück für den Rest der Saison“, sagt Smith.

