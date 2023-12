Adler Mannheim beklagen zwei weitere AusfÃ¤lle fÃ¼r rund sechs Wochen

Artikel anhören Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim müssen in den kommenden rund sechs Wochen auf Kris Bennett und Linden Vey verzichten. Im Spiel...

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim müssen in den kommenden rund sechs Wochen auf Kris Bennett und Linden Vey verzichten.

Im Spiel der leuchtenden Herzen kurz vor Weihnachten gegen die Löwen Frankfurt erlitt Bennett eine Bauchmuskelverletzung, die ihn nun erneut zum Zuschauen zwingt. Vey verletzte sich im gestrigen Landesderby gegen die Schwenninger Wild Wings am Bein.

„Die Tatsache, dass wir neben Ryan MacInnis, Matthias Plachta und Tyler Ennis nun auch noch ohne Kris und Linden spielen müssen, ist eine große Herausforderung. Diese Gruppe an Stürmern macht den Großteil unserer Offensive aus und bringt Schnelligkeit, Können und Führungsqualitäten in unser Spiel. Ihr Fehlen gibt jedoch anderen die Möglichkeit, eine größere Rolle zu spielen und mehr Eiszeit zu bekommen. Wir müssen zusammenhalten, konzentriert bleiben und die Einstellung haben, niemals aufzugeben“, so Cheftrainer Dallas Eakins über die Ausfälle.

Bennett ist hinter Plachta der zweitbeste Torschütze der Adler, traf im laufenden Wettbewerb neunmal. Mit insgesamt 14 Punkten in 22 Partien ist der Kanadier teamintern viertbester Scorer. Doppelt so viele Punkte hat Vey gesammelt. Der 32-Jährige, in der vergangenen Spielzeit noch für Barys Astana in der KHL aktiv, steht aktuell bei sieben Toren und 22 Assists.