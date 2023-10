Adler Mannheim beklagen den nÃ¤chsten lÃ¤ngerfristigen Ausfall

Artikel anhören Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim müssen neben Matthias Plachta und Ryan MacInnis fortan auch auf Jordan Szwarz verzichten. Der 32-Jährige verletzte...

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim müssen neben Matthias Plachta und Ryan MacInnis fortan auch auf Jordan Szwarz verzichten.

Der 32-Jährige verletzte sich in der Partie gegen Ingolstadt am Bein und fällt bei optimalem Heilungsverlauf rund sechs Wochen aus.

„Der Ausfall von Jordan trifft uns hart. Jordan ist ein harter Arbeiter, der dem Gegner unter die Haut geht, der sich stets vollends in den Dienst der Mannschaft stellt. Auf Jordan ist immer Verlass. Er trifft gute Entscheidungen mit der Scheibe und gehört nicht von ungefähr zum Kreis der Führungsspieler“, bedauert Sportmanager Jan-Axel Alavaara den Ausfall des Stürmers sehr.

Szwarz wechselte zur Spielzeit 2021/22 aus der KHL nach Mannheim, verbuchte in seinen insgesamt 114 Begegnungen für die Adler in der PENNY DEL bislang 76 Punkte. In der aktuellen Saison gelangen dem 1,80 Meter großen und 87 Kilo schweren Rechtsschütze in acht Ligaeinsätzen zwei Treffer.

