Adler komplettieren Defensive

Mit Nick Cicek stößt der vorerst letzte Verteidiger zum Team für die PENNY DEL Saison 2024/25. Der 24 Jahre alte Kanadier mit türkischem Pass wechselt aus der nordamerikanischen AHL nach Mannheim und erhält einen Einjahresvertrag. Cicek wird mit der Rückennummer 4 auflaufen.

„Nick bringt sowohl als Spieler als auch als Mensch genau die Attribute mit, die wir verkörpern wollen. Ihm ist eine kontinuierliche Verbesserung wichtig. Er besitzt Führungsqualitäten, ist mutig und kann das Spiel aufbauen. Wir freuen uns sehr, dass Nick sich unserer Organisation angeschlossen hat“, äußert sich Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins zum Neuzugang. „Ich freue mich sehr auf Mannheim und dieses neue Kapitel in meinem Leben. Ich habe viel über den Club und die Fans gehört und kann es nicht erwarten, Teil davon zu sein. Ich bin absolut bereit, der Mannschaft zu helfen“, so Cicek selbst über seinen Wechsel nach Mannheim.

Cicek spielte im Nachwuchs für seine Heimatstadt Winnipeg, ehe der 1,91 Meter große und 91 Kilogramm schwere Linksschütze zum WHL-Club der Portland Winterhawks wechselte und dort 2020/21 als Kapitän des Teams und mit 21 Punkten aus 24 Partien seine bislang erfolgreichste Saison verbuchte. In der darauffolgenden Spielzeit absolvierte Cicek sein erstes Profijahr für die San Jose Barracuda in der AHL. Mit fünf Treffern und 20 Vorlagen empfahl sich Cicek für seine ersten NHL-Einsätze, die er in der Saison 2021/22 für die San Jose Sharks absolvierte. Der ganz große Durchbruch blieb ihm in der besten Liga der Welt aber verwehrt, sodass Cicek nach insgesamt 16 Partien mit vier Vorlagen zuletzt wieder in der AHL zum Einsatz kam. Während der zurückliegenden Spielzeit wechselte Cicek schließlich von San Jose zu den Abbotsford Canucks.