Adler geben weitere Personalien bekannt

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben drei weitere Personalentscheidungen in der Verteidigung getroffen.

Demnach wurde der Vertrag mit Colin Schlenker verlängert, während Tobias Krämer seinen ersten Profivertrag erhält. Nick Mähler dagegen wechselt für eine Saison nach Regensburg, um Spielpraxis zu sammeln und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen.

„Colin verbessert sich stetig und ist gewillt, seine Entwicklung weiter mit uns voranzutreiben. Er arbeitet hart, ist leidenschaftlich und ein vorbildlicher Teamkamerad“, so Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins über den 20-Jährigen, der in der zurückliegenden Spielzeit sechs Partien für die Adler, 14 Begegnungen für die Jungadler in der DNL, 31 Spiele für Freiburg in der DEL2 und fünf Auftritte in der Oberliga für Stuttgart bestritt.

Den 17-jährigen Tobias Krämer statten die Adler erstmals mit einem Profivertrag aus und binden somit ein weiteres Verteidigertalent. „Tobias hat eine hervorragende Arbeitsmoral und den Willen gezeigt, sich ständig weiterzuentwickeln. Er verfügt über großes Potenzial, und wir freuen uns, ihn mit einem Entwicklungsplan zu unterstützen. Tobias hat in den Freundschaftsspielen und Trainingseinheiten, die er in der abgelaufenen Saison mit uns absolviert hat, große Leidenschaft gezeigt und gut gespielt“, beschreibt Eakins den gebürtigen Tschechen und fügt hinzu: „Wir werden weiterhin unser Bestes geben, um Spieler der Jungadler unter Vertrag zu nehmen, die sich den Sprung in unsere Mannschaft verdient haben.“

Mähler hingegen, der bereits in der abgelaufenen Spielzeit 38-mal für den EVR aufgelaufen ist, heuert für eine Saison in Regensburg an. „Die Eisbären sind ein Club mit hohen Standards. Dort wird großen Wert darauf gelegt, junge Spieler in einem leistungsorientierten und positiven Umfeld zu fördern“, freut sich Eakins über die Fortsetzung der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Oberpfälzern. Der gebürtige Tscheche mit deutschem Pass wird mit einer Förderlizenz für die Adler ausgestattet und im Anschluss an die Saison 2026/27 nach Mannheim zurückkehren.

Der Kader 2026/27 in der Übersicht

Tor: Maximilian Franzreb, Jake Hildebrand, Felix Noack

Verteidigung: Dan Renouf, Tobias Fohrler, John Gilmour, Colin Schlenker, Leon Gawanke, Lukas Kälble, Nicolas Mattinen, Nick Mähler, Hayden Shaw, Tobias Krämer

Sturm: Kristian Reichel, Luke Esposito, Kris Bennett, Matthias Plachta, Yannick Proske, Alexander Ehl, Tom Kühnhackl, Max Clace, Anthony Greco, Marc Michaelis, Zach Solow, Justin Schütz, Maximilian Heim, Brooks Macek, Lennart Nieleck

91 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro