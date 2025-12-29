Adler bestätigen: Uba geht, Bicker kommt

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim können einen Ab- und einen Zugang im selben Atemzug verkünden.

Demnach schließt sich Kevin Bicker von den Löwen Frankfurt den Adlern an, während Eric Uba in die Mainmetropole wechselt.

Uba schloss sich vor der vergangenen Saison den Adlern an. Bei seiner ersten Profistation stand der 25 Jahre alte Deutsch-Kanadier insgesamt 22-mal auf dem Eis, verbuchte dabei einen Treffer und eine Vorlage. Zudem unterstützte er in der Spielzeit 2024/25 die Straubing Tigers beim Spengler Cup in Davos.

„Eric hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und Maßstäbe gesetzt, wie man mit Charakter und Klasse mit einer schwierigen Situation umgeht. Seine Arbeitsmoral war stets unerschütterlich, und er war immer bereit, wenn er gebraucht wurde“, äußert sich Sportmanager Dallas Eakins zum Abgang von Uba.

Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Bicker hat bereits in der Spielzeit 2022/23 eine PENNY DEL Partie für die Adler bestritten, ehe er in der Folgesaison nach Frankfurt wechselte. Der heute 20-jährige Stürmer, der 2023 in der fünften Runde von den Detroit Red Wings gedraftet wurde, sammelte bislang in insgesamt 85 Partien drei Tore und neun Vorlagen. Der 1,85 Meter große und 80 Kilogrammschwere Linksschütze erhält bei den Adlern die Rückennummer 78.

„Wir freuen uns, Kevin wieder bei uns willkommen zu heißen. Kevin bringt Schnelligkeit und Hartnäckigkeit mit. Außerdem besetzt er einen U23-Platz und gibt uns mehr Tiefe im

Sturm“, so Eakins über den Rückkehrer.

