Aderlass immer größer: Zwei weitere Abgänge bei den Jokern

Kaufbeuren. (PM ESVK) Im Zuge der Neuausrichtung des ESV Kaufbeuren nach dem sportlichen Abstieg aus der DEL2 in die Oberliga sind aktuell zwei weitere Personalentscheidungen gefallen.

Der gebürtige Kaufbeurer Marc Pethke, der die letzten vier Spielzeiten als Ansprechpartner und Trainer für die Torhüter beim ESVK verantwortlich war, wird zukünftig nicht mehr zum Trainerstab der Joker gehören.

Dazu wird auch Florian Reinwald nicht mehr für den ESVK auflaufen. Der junge Stürmer kam in der abgelaufenen Saison aus dem Nachwuchsbereich des ERC Ingolstadt nach Kaufbeuren und absolvierte insgesamt 36 Pflichtspiele für den ESVK in der DEL2 sowie weitere acht für den EV Füssen in der Oberliga Süd.

Der ESVK bedankt sich bei Marc Pethke und Florian Reinwald sehr herzlich für ihre geleistete Arbeit bei den Jokern und wünscht ihnen für ihre sportliche sowie private Zukunft nur das Allerbeste.