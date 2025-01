Adam Payerl hat die deutsche StaatsbÃ¼rgerschaft erhalten

Ravensburg. (PM Towerstars) Bei den Ravensburg Towerstars gab es am Donnerstag eine erfreuliche Mitteilung abseits des Eises.

Adam Payerl hat das seit geraumer Zeit laufende Einbürgerungsverfahren abgeschlossen und formell die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Der 33-jährige Stürmer fällt damit nicht mehr unter das Kontingent ausländischer Spielerlizenzen.

Adam Payerl, der in Kitchener in der kanadischen Provinz Ontario geboren wurde, spielt seit sechs Jahren in Deutschland. Neben seinen fünf PENNY DEL Spielzeiten in Augsburg hat er auch eine halbe Saison in Düsseldorf absolviert. Zur aktuellen Saison wechselte er nach Ravensburg. „Dass ich den Schritt auf dem Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft verwirklichen konnte, freut mich natürlich sehr. Ich spiele und lebe nun schon einige Jahre in Deutschland und fühle mich mit meiner Familie sehr wohl“, betont Adam Payerl selbst.

Parallel zur erfreulichen Mitteilung gibt es jedoch auch einen Wermutstropfen. Aufgrund einer im Spiel in Rosenheim am Dienstag erlittenen Oberkörperverletzung muss der Stürmer rund drei Wochen pausieren. Das haben die Untersuchungen in der Sportklinik Ravensburg ergeben.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Adam Payerls Karriere in Zahlen

Eishockey-Magazin TV