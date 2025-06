Adam Maglio wird neuer Assistant Coach der Red Bulls

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat mit dem Kanadier Adam Maglio einen neuen Trainer nach Salzburg geholt.

Der 38-Jährige nimmt sein erstes Engagement in Europa an und vervollständigt das Trainerteam um Head Coach Manny Viveiros.

Adam Maglio ist seit elf Jahren als Nachwuchstrainer tätig und hat die letzten drei Jahre in der WHL als Associate Coach der Vancouver Giants gearbeitet. In den letzten beiden Saisonen stand er dort mit Head Coach Manny Viveiros, dem neuen Cheftrainer der Red Bulls, gemeinsam auf der Trainerbank. Auch schon in der Saison 2019/20 haben die beiden mit der gleichen Rollenverteilung in der WHL bei den Spokane Chiefs zusammengearbeitet.

Zwei weitere Saisonen absolvierte Maglio in Spokane dann als Head Coach des Junior Teams. Eine Aufgabe, die er davor auch schon in mehreren Saisonen mit den Prince George Spruce Kings in der BCHL übernahm. In Salzburg wird Maglio erstmals die Kampfmannschaft eines Profiteams auf der Trainerbank mitbetreuen. Es ist zugleich seine erstes Engagement bei einem europäischen Eishockeyverein.

Adam Maglio, Assistant Coach EC Red Bull Salzburg „Ich freue mich sehr, zum EC Red Bull Salzburg zu kommen, der auf eine lange Geschichte der Entwicklung von Spielern und Erfolgen zurückblicken kann. Dies ist eine aufregende Gelegenheit für mich, in einer Weltklasse-Organisation mit engagierten Mitarbeitern zu arbeiten. Zugleich freue ich mich auf die Arbeit im professionellen Eishockey in Europa. Die win2day ICE Hockey League ist eine erstklassige Liga, die Spitzenspieler aus der ganzen Welt anzieht. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Manny Viveiros. Wir haben schon bei zwei verschiedenen Gelegenheiten in Nordamerika zusammengearbeitet und freuen uns jetzt beide auf die Zusammenarbeit mit dem Team des EC Red Bull Salzburg.“

Manny Viveiros, Head Coach EC Red Bull Salzburg „Adam hat einen ausgezeichneten Hockeyverstand. Seine Stärken sind die Entwicklung und der Aufbau von Beziehungen zum Athleten, die für die Entwicklung junger Spieler essenziell sind. Er wird damit eine wichtige Rolle in unserem Trainerteam einnehmen. Ich habe davor schon drei Jahre mit Adam zusammengearbeitet und freue mich, dass er nun auch zu meinem Trainerteam bei den Red Bulls gehört.“

Trainerteam der Red Bulls damit komplett

Mit Adam Maglio wurde das Salzburger Trainerteam um den neuen Head Coach Manny Viveiros sowie den bereits bestehenden Trainern Daniel Petersson und Markus Kerschbaumer vervollständigt.

Petersson hat nach vielen Jahren als Nachwuchstrainer an der Red Bull Eishockey Akademie 2021 den Schritt ins Salzburger Profiteam gemacht und seitdem alle Erfolge als Assistant Coach der Red Bulls mitgetragen. Der 43-jährige Schwede ist auf der Bank hauptsächlich für die Verteidiger zuständig und bringt sich im Training auch besonders für die Entwicklung der jüngeren Spieler, die aus der Red Bull Eishockey Akademie kommen, ein. In der kommenden Saison bestreitet er seine sechste Spielzeit als Trainer des aktuellen Titelverteidigers.

Kerschbaumer kann auf die Erfahrung von 20 Jahren als Torhütertrainer bauen und ist seit sechs Jahren für die Salzburger Torhüter verantwortlich. Der 50-jährige gebürtige Villacher war in früheren Jahren auch im österreichischen Nationalteam tätig und hat die Salzburger Torhüter der Red Bulls in den letzten Jahren perfekt auf ihre Aufgaben eingestellt. Kerschbaumer ist neben seiner Tätigkeit im Salzburger Profiteam auch für die Aus- und Weiterbildung der Torhütertrainer in der Red Bull Eishockey Akademie verantwortlich und gibt dort sein umfassendes Wissen an die nächste Trainergeneration weiter.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV