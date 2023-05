Adam Kiedewicz bleibt Eislöwe

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben sich auf eine Vertragsverlängerung mit Adam Kiedewicz geeinigt. Der 22-Jährige wird damit in seine dritte Saison in...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben sich auf eine Vertragsverlängerung mit Adam Kiedewicz geeinigt.

Der 22-Jährige wird damit in seine dritte Saison in Dresden gehen. Der gebürtige Pole war 2021 aus Krefeld nach Elbflorenz gewechselt.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Adam geht in sein letztes Jahr als U24 Spieler, weshalb eine entsprechend wichtige Saison für ihn ansteht. An Talent bringt er grundsätzlich alles mit. Dieses gilt es konstant abzurufen, um sich zukünftig auch als Ü24 Spieler in der DEL2 zu etablieren.“

Insgesamt hat der Fanspieler der abgelaufenen Spielzeit 96 Spiele für die Eislöwen in der DEL2 bestritten. Dabei hat Kiedewicz zwölf Tore erzielt, zwölf Vorlagen gegeben und einen Wert von +6 in der Plus-Minus-Statistik erreicht.

Adam Kiedewicz, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Ich fühle mich sehr wohl in Dresden und im Team. Die Gespräche mit Matthias Roos waren sehr gut. Ich weiß, dass ein wichtiges Jahr für mich bevorsteht und ich werde alles dafür geben, in meiner Entwicklung den nächsten Schritt zu machen. Dafür werde ich im Sommer alles geben und topfit nach Dresden kommen.“

Aktueller Kader 2023/2024

Tor: 62 Janick Schwendener, 73 Pascal Seidel

Abwehr: 24 Simon Karlsson, 25 Lukas Mannes, 33 David Suvanto, 54 Fabian Belendir, 72 Nicklas Mannes, 75 Bruno Riedl, 77 Arne Uplegger

Angriff: 14 Jussi Petersen, 21 Matej Mrazek, 28 Georgiy Saakyan, 32 Ricardo Hendreschke, 41 Dani Bindels, 53 Yannick Drews, 67 Tom Knobloch, 71 Adam Kiedewicz, 92 Tomas Andres

