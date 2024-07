Adam Helewka, ein Extraliga-Meister fÃ¼r Bozen

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den Vertrag mit dem kanadischen Stürmer Adam Helewka für die Saison 2024/25 unterzeichnet zu...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den Vertrag mit dem kanadischen Stürmer Adam Helewka für die Saison 2024/25 unterzeichnet zu haben.

Der 28-jährige, welcher vor wenigen Monaten mit dem Trikot von Oceláři Třinec die tschechische Extraliga gewonnen hat, ist kein Unbekannter in den ICEHL: in der Saison 2022/23 war er der zweitbeste Topscorer von Innsbruck und der drittbeste der gesamten Liga mit 72 Punkten in 49 Spielen. In der Regular Season erzielte er 28 Tore und belegte damit den ersten Platz in dieser Rangliste zusammen mit seinem neuen Teamkollegen Giordano Finoro.

Helewka (188 cm x 93 kg) ist ein Stürmer mit großem Eishockey-Verstand, der sowohl beim Erzielen der Tore als auch bei den Vorlagen gefährlich ist. Dank seiner Vielseitigkeit kann er zu einer entscheidenden Figur im weiß-roten Kader werden.

Die Karriere

Seine Leistungen in den nordamerikanischen Jugendligen brachten ihm 2015 den Draft (4. Runde, 106. Wahl, San Jose Sharks) ein und ab 2015 öffneten sich für ihn die Türen der AHL: bei den San Jose Barracuda, Tucson Roadrunners, Milwaukee Admirals und Cleveland Monsters spielte er insgesamt 272 Spiele und erzielte 153 Punkte (57 Tore und 96 Assists). 2019 ging er nach Übersee und unterschrieb in der KHL bei Barys Nur-Sultan, ein Abenteuer, welches 8 Spiele (1 Tor und 2 Assists) dauerte, bevor er nach Schweden zu Linköping wechselte, wo er in 38 Spielen 6 Tore und 10 Assists erzielte. In der Covid-Saison kehrte er in die AHL zu den Monsters zurück, wurde aber zunächst an Zvolen in die Slowakei ausgeliehen (17 Spiele, 3 Tore, 6 Assists). 2022 kehrte er erneut nach Europa zurück, nach Innsbruck, und nach einer erfolgreichen Saison erhielt er einen Vertrag in Finnland: er spielte 37 Spiele mit SaiPa (7 Tore und 9 Assists) und wechselte am 20. Januar dieses Jahres in die Tschechische Republik, wo er mit Oceláři Třinec die Meisterschaft gewann und in 24 Einsätzen 5 Tore und 5 Assists erzielte.

„Ich habe mich entschieden, in die ICEHL zurückzukehren, weil ich weiß, dass Bozen wie immer eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenstellt, die um den Titel spielen kann. Wenn ein Spieler zu einem Verein mit einer so großen Tradition kommt, kann er nur dieses Ziel ins Auge fassen: ich weiß, wie viel Leidenschaft in der Stadt steckt und wie wichtig die Fans für die Erfolge der Organisation sind. Es wird unsere Aufgabe sein, sie stolz auf uns zu machen.“