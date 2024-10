Achtung! Giftschlangen am Sandbach!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Sonntag, den 06.10.2024 mit Beginn um 18:00 Uhr steht das erste Meisterschaftsspiel der Ratinger Ice Aliens auf dem Spielplan. Und...

Und mit den Dinslakener Kobras kommt ein Team an den Sandbach, welches zusammen mit Moers, Grefrath und Bergkamen aus der Landesliga in die Regionalliga aufgestiegen ist.

Der Coach der Kobras, Max Piotrowski, wechselte aus Essen in die Schlangengrube und stellte sich ein junges, laufstarkes Team zusammen. Mit dem weißrussischen Stürmer Yahor Tozik, dem ukrainischen Angreifer Vladisylav Sushkov, Verteidiger Peter Kovacs aus Rumänien und Goalie Davids Budas aus Lettland haben die Gäste alle vier Kontingentstellen besetzt. Weitere junge Spieler, darunter Tom Orth, der letzte Saison noch einige Partien für Ratingen absolvierte, wechselten aus der Umgebung nach Dinslaken, so dass mit dem Team in der Saison definitiv zu rechnen ist, auch wenn das erste, hart umkämpfte Spiel gegen die Grizzlys aus Bergkamen vor über 800 Zuschauern knapp mit 3:4 verloren ging.