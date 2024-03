Achtelfinalgegner der Blue Devils steht fest: Best-of-five-Serie gegen den Herner EV

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils starten am Sonntag, den 3. März 2024, in der Hans-Schröpf-Arena in die Playoffs. Gegner ist der Herner...

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils starten am Sonntag, den 3. März 2024, in der Hans-Schröpf-Arena in die Playoffs. Gegner ist der Herner EV, der sich in den Pre-Playoffs gegen die KSW Icefighters Leipzig durchsetzte.

Mit 4:3 (OT) und 6:2 sicherte sich der Herner EV den Einzug ins Achtelfinale. Der Tabellenzehnte der Oberliga Nord setzte sich in der Best-of-three-Serie gegen den Tabellensiebten Leipzig durch. Spiel 1 der Best-of-five-Serie findet am Sonntag in Weiden statt. Bereits am Montag reist die Buchwieser-Truppe ins Ruhrgebiet, um sich auf Spiel 2 am Dienstag, 5. März, um 19 Uhr vorzubereiten. Spiel 3 findet am 8. März wieder in der Hans-Schröpf-Arena statt. Sollte die Serie dann noch nicht entschieden sein, geht es am 10. bzw. 12. März weiter.

Blick in die Vergangenheit

In der Saison 1993/1994 beendete der 1. EV Weiden die Meisterrunde auf dem vierten Tabellenplatz und sicherte sich damit das Heimrecht in den Playoffs. Damals traf der EVW auf den Herner EV und setzte sich mit drei Siegen (8:3, 5:3 und 7:3) durch.

Dennis Thielsch trifft auf Ex-Klub

“Natürlich gehen wir als Favorit in diese Playoff-Serie. Herne hat sich mit dem Einzug ins Achtelfinale für die harte Arbeit belohnt. Sie haben jetzt nichts mehr zu verlieren, werden alles in die Waagschale werfen und uns alles abverlangen”, so der Kapitän der Blue Devils.