Achtelfinale gegen das Topteam aus dem Norden â€“ SCR trifft auf die Tilburg Trappers

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Souverän sind die Weiß-Blauen gegen den EV Füssen in der Pre-Playoffserie weitergekommen.

Im Playoff-Achtelfinale wird es für den SC Riessersee nun wieder international, es wartet das absolute Spitzenteam aus Tilburg auf die Werdenfelser. In 44 Spielen gingen die Trappers aus den Niederlanden 32 Mal als Sieger vom Eis und sicherten sich so den Meistertitel in der Oberliga Nord vor den Hannover Scorpions. Die Werdenfelser gehen hingegen als Achtplatzierter ins Playoff-Rennen, dazu Cheftrainer Hunor Marton, der den vergebenen Möglichkeiten einer besseren Platzierung nicht mehr nachtrauert: „Ich denke immer noch, dass wir mindestens Platz 6 verdient hätten, aber es ist, wie es ist.“

Nach Vergleichen mit Clubs aus den Niederlanden muss man im Archiv des SC Riessersee sehr lange suchen, man wird aber tatsachlich fündig. Am 23.2.1956 gab es ein Freundschaftsspiel gegen den HYC La Haye – der erste Vergleich mit einem Club aus den Niederlanden. 1978 spielten die Weiß-Blauen im Europacup zweimal gegen Heerenveen. Das nächste Kapital kann das Team von Coach Hunor Marton am kommenden Sonntag mitgestalten, die Aufgabe gegen den frisch gebackenen Meister der Oberliga Nord wird für die Weiß-Blauen anspruchsvoll und interessant zugleich: „Tilburg ist ein schnelles Team voller Spieler der niederländischen Nationalmannschaft. Ich denke, wir haben in den letzten beiden Spielen gut verteidigt und haben gegen Füssen nicht sehr viel zugelassen. Das ist der Weg um auf einem höheren Niveau weiterzumachen. Mit einer guten Einstellung und Disziplin kann man in den Playoffs Erfolg haben und wir müssen in Situationen ohne Puck wirklich hart arbeiten.“ Die lange Anreise beschäftigt auch den Coach: „Es ist nicht optimal, aber ich denke, wir werden das Beste aus der Situation machen.“

Am Sonntag macht sich ein Fanbus auf die lange Fahrt und für Spiel 3 am Freitag 7.3. werden sich ebenfalls einige treue SCR-Anhänger in Richtung Tilburg aufmachen. Tilburg liegt ziemlich in der Mitte zwischen zweier Fußballhochburgen, nämlich Rotterdam und Eindhoven. „Ich freue mich zu hören, dass sich unsere Fans Zeit nehmen und dorthin kommen. Das bedeutet uns sehr viel … sie waren die ganze Saison über mit uns unterwegs, ungeachtet der Höhen und Tiefen, also vielen Dank an sie! Und schön sie dort zu sehen.“ so erneut Hunor Marton.

Sebastian Ziener zu den Planungen für Spiel 1 in Tilburg am Sonntag: „Am Samstagabend werden wir vor der Abfahrt noch gemeinsam Abendessen, dann die ganze Nacht durchfahren, um dann am Vormittag in Tilburg vor dem Spiel eine Activation- und Lockerungseinheit zu machen. Danach gibt es am Stadion ein gemeinsames Mittagessen und dann geht es auch schon direkt in die Spielvorbereitung. Nach dem Spiel werden wir sofort wieder Richtung Garmisch-Partenkirchen fahren, so dass wir am Montagmorgen wieder zuhause sind!“

Die Termine für die Best-of 5 Serie sind wie folgt:

Sonntag. 2.3.25 – 16:30 Uhr Auswärts

Dienstag, 4.3.25 – 20:00 Uhr Heimspiel im Olympia-Eissportzentrum

Freitag. 7.3.25 – 20:00 Uhr erneut Auswärts

*Sonntag, 9.3.25 – 18:00 Uhr dann wieder daheim

*Dienstag, 11.3.25 – 20:00 Uhr- Spiel 5 Auswärts

*= diese Termine finden nur statt, sollte nach den ersten drei Begegnungen noch keine Entscheidung gefallen sein.

Tickets für die Heimspiele gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/scr-ticketshop oder im Vorverkauf zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Die Abendkasse wird 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet. Wie bereits kommuniziert, sind die Ticketpreise ab dem Achtelfinale um 1 Euro erhöht. Sämtliche Begegnungen werden live auf Sprade.TV übertragen.

Wie bereits im vergangenen Jahr, werden wir auch heuer wieder die Auswärtsspiele der Playoffs im SCR Stüberl übertragen. Für Spiel 1 am kommenden Sonntag öffnet unser Stüberl um 16 Uhr, für Spiel drei am Freitag, 07.02.2025 öffnet das Stüberl um 19 Uhr. Für Speiß & Trank ist natürlich gesorgt!

Privatfahrer haben die Möglichkeit über den Ticketshop des Oberliga Nord Meisters: www.trappers.nl/wedstrijdprogramma Tickets zu erwerben. Der Gästeblock ist Block E!

