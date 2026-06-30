Acht Testspiele und das Trainingslager in Corvara prägen die Preseason der Foxes

Bozen. (PM HCB) Während der Kader nach und nach Gestalt annimmt, hat der HCB Südtirol Alperia auch das Preseason-Programm im Hinblick auf die ICE Hockey League-Saison 2026/27 festgelegt, die am Freitag, den 18. September beginnt.

Die Foxes werden sich rund um den 10. August zu den medizinischen und athletischen Tests einfinden, bevor es weiter nach Corvara in Badia geht: Auch in diesem Jahr wird die weiß-rote Truppe vom 13. bis 23. August im alpinen Dorf „Tempesti“ stationiert sein und die ersten Trainingseinheiten im angrenzenden Eisstadion absolvieren. Genau dort findet auch das erste Testspiel statt, das für Samstag, den 22. August um 20:30 Uhr gegen den amtierenden Alps Hockey League-Meister HC Gherdëina angesetzt ist.

Am Dienstag, den 25. August nimmt die Mannschaft das Training in der Sparkasse Arena in Bozen auf, ehe am darauffolgenden Tag, Mittwoch, den 26. August um 20:30 Uhr, im Odegar das zweite Testspiel gegen den Hockey Club Asiago ansteht. Am Wochenende des 29. und 30. August geht in der Anlage in der Galvanistraße die sechste Ausgabe des Südtirol Summer Classic by Sparkasse über die Bühne: Auf dem Programm stehen am Samstag die beiden Halbfinalspiele, mit Red Bull München gegen Lausanne HC um 16:00 Uhr und den Foxes gegen die Franzosen aus Grenoble um 20:00 Uhr. Am Sonntag folgen das Spiel um Platz drei um 16:00 Uhr und das Finale um 20:00 Uhr.

Am 2. September um 20:30 Uhr sind die Weiß-Roten im Pranives in Wolkenstein in Gröden zum Rematch gegen die Furie zu Gast. Am Wochenende des 5. und 6. September nehmen sie anschließend an der sechsten Ausgabe des Hansjörg Brunner Memorial teil: In der Meranarena stehen die Spiele gegen den AlpsHL-Vizemeister HC Meran am Samstag um 20:00 Uhr sowie gegen die DEL2-Mannschaft der Starbulls Rosenheim am Sonntag um 18:00 Uhr auf dem Programm.

Das lange Preseason-Programm endet am Mittwoch, den 9. September, wenn um 19:45 Uhr in der Intercable Arena in Bruneck das Spiel um den Alperia Cup gegen den HC Falkensteiner Pustertal ausgetragen wird.

Das Preseason-Programm 2026

13.–23. August

Summer Camp, Corvara in Badia

Samstag, 22. August, 20:30 Uhr – Eisstadion Corvara

HCB Südtirol Alperia vs. HC Gherdëina valgardena.it (AlpsHL)

Mittwoch, 26. August, 20:30 Uhr – Odegar-Stadion, Asiago

Hockey Club Asiago (AlpsHL) vs. HCB Südtirol Alperia

Samstag, 29. August, 20:00 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen (Südtirol Summer Classic)

HCB Südtirol Alperia vs. Brûleurs de Loups de Grenoble (FRA)

Sonntag, 30. August, 16:00 oder 20:00 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen (Südtirol Summer Classic)

Spiel um Platz 3 oder Finale

Mittwoch, 2. September, 20:30 Uhr – Pranives-Stadion, Wolkenstein in Gröden

HC Gherdëina valgardena.it (AlpsHL) vs. HCB Südtirol Alperia

Samstag, 5. September, 20:00 Uhr – Meranarena, Meran (Hansjörg Brunner Memorial)

HC Meran Pircher (AlpsHL) vs. HCB Südtirol Alperia

Sonntag, 6. September, 18:00 Uhr – Meranarena, Meran (Hansjörg Brunner Memorial)

HCB Südtirol Alperia vs. Starbulls Rosenheim (DEL2)

Mittwoch, 9. September, 19:45 Uhr – Intercable Arena, Bruneck (Alperia Cup)

HC Falkensteiner Pustertal (ICEHL) vs. HCB Südtirol Alperia

Freitag, 18. September – Beginn der ICE Hockey League

351 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro