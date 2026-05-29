Acht Juniors der Red Bulls in der Profi-Trainingsgruppe

Salzburg. (PM Red Bulls) In Vorbereitung auf die Saison 2026/27 wurden beim EC Red Bull Salzburg acht Talente aus dem Team der Red Bull Hockey Juniors, die Großteils schon erste Erfahrungen in der win2day ICE Hockey League gemacht haben, in die aktuelle Profi-Trainingsgruppe integriert.

Torhüter Luca Haitzmann, die Verteidiger Fabian Baumann, Alexander Rebernig und Jakob Schnabl sowie die Stürmer Maximilian Wurzer, Adrian Gesson, Florian Lanzinger und Luca Kogler trainieren in der Vorbereitung Seite an Seite mit den Profis der Red Bulls und haben damit die Chance, im Salzburger Profi-Team zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Die jungen Österreicher im Alter zwischen 19 und 22 Jahren haben in der letzten Saison mit den Red Bull Hockey Juniors in der Alps Hockey League gespielt und parallel dazu – bis auf Jakob Schnabl – bereits Einsätze bei den Profis in der win2day ICE Hockey League bekommen. In der kommenden Spielzeit werden sie je nach Situation sowohl bei den Red Bull Hockey Juniors als auch im Bundesligateam eingesetzt.

Auch Maximilian Wurzer gehört wieder dieser Trainingsgruppe an, nachdem sein Vertrag mit Saisonende zunächst ausgelaufen war. Nach weiteren Gesprächen will sich der 22-jährige Stürmer, der schon auf 25 ICE-Spiele (1 Tor, 1 Assist) verweisen kann, aber neuerlich beweisen und für Aufgaben in der Salzburger Kampfmannschaft anbieten.

Philipp Wimmer verlässt Salzburg

Nicht mehr für die Red Bulls auflaufen wird Philipp Wimmer, der noch einen laufenden Vertrag mit den Red Bulls hatte, sich mit kommender Saison aber neuen Herausforderungen stellen wird. Wimmer kam 2017 an die Red Bull Eishockey Akademie und debütierte 2021 im Profi-Team der Red Bulls, mit dem in den letzten fünf Jahren insgesamt auf 105 Spiele (5 Tore, 17 Assists) kam und seinen Anteil an drei ICE-Meistertiteln hat. Der gebürtige Wiener wurde dabei immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, hat sich aber mit viel Fleiß und Geduld immer wieder zurückgekämpft. In der letzten Saison betritt er 24 ICE-Spiele (1 Tor, 5 Assists) mit den Profis sowie 7 Spiele (6 Assists) mit den Red Bull Hockey Juniors in der AHL.

Niki Kraus beendet seine Profi-Karriere

Nach zwei Jahren in Salzburg zieht Nikolaus Kraus mit 29 Jahren einen Schlussstrich und beendet seine aktive Profilaufbahn, nachdem sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde. Der Stürmer kam 2024 aus Klagenfurt zu den Red Bulls und bestritt in den letzten zwei Jahren 84 ICE-Spiele mit den Salzburgern. Der 29-jährige gebürtige Wiener war mit seinem großen Kämpferherz ein besonders mannschaftsdienlicher Spieler und hat damit großen Anteil am letzten Salzburger Titelgewinn in der win2day ICE Hockey League 2024/25.

Davor spielte der Stürmer neun Jahre in Klagenfurt und feierte mit dem KAC zwei weitere Meistertitel. Insgesamt kam Kraus in beiden Vereinen auf 375 ICE-Spiele. 2025 erreichte er mit dem österreichischen Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Schweden das Viertelfinale.

Statement Niki Kraus: „Es waren noch einmal zwei schöne Jahre in Salzburg und es hat mich sehr gefreut, dass ich auch noch einen Titel mitnehmen und damit mein Ziel mit Salzburg erreichen konnte, leider war es nur einer. Ich hatte eine coole Zeit, vor allem mit so viel Wiener Freunden und Freunden aus der Kindheit in Salzburg, habe aber jetzt gemerkt, dass es Zeit wird, meinen anderen Interessen, die ich immer schon hatte, nachzugehen und freue mich nun auf einen neuen Lebensabschnitt. Ich bedanke mich bei den Red Bulls für die gute professionelle Betreuung und wünsche meinen ehemaligen Teamkollegen für die kommenden Jahre viel Erfolg.“

Der EC Red Bull Salzburg bedankt sich bei beiden Spielern für die gezeigten Leistungen und wünscht ihnen privat wie beruflich weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

Der aktuelle Kader der Red Bulls

Tor

David Kickert (AUT)

Atte Tolvanen (FIN/AUT)

Verteidigung

Lukas Hörl (AUT)

Nash Nienhuis (CAN/USA/AUT)

Dennis Robertson (CAN/IRL)

Sturm

Luca Auer (AUT)

Florian Baltram (AUT)

Mathias Böhm (AUT)

Adam Brooks (CAN)

Peter Hochkofler (AUT)

Mario Huber (AUT)

Benjamin Nissner (AUT)

Michael Raffl (AUT)

Thomas Raffl (AUT)

Peter Schneider (AUT)

Ali Wukovits (AUT)