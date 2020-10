Acht FÃ¶rderlizenzen fÃ¼r die Rostock Piranhas

Rostock. (PM Piranhas) Der Kooperationspartner aus Weißwasser, die Lausitzer Füchse, hat insgesamt 8 Spieler mit einer Förderlizenz für die Piranhas ausgestattet, darunter auch einen...

Rostock. (PM Piranhas) Der Kooperationspartner aus Weißwasser, die Lausitzer Füchse, hat insgesamt 8 Spieler mit einer Förderlizenz für die Piranhas ausgestattet, darunter auch einen alten Bekannten.

Für das Tor wurde Eric Steffen lizensiert, so dass die Piranhas mit insgesamt 3 Torhütern planen können. Für die Verteidigung kehrt Tim Junge zurück nach Rostock. Ein weiterer Verteidiger ist dann Moritz Raab. Für den Sturm wurden die Spieler Lars Reuß, Luis Rentsch, Ludwig Nirschl, Luis Müller und Tim Detig lizensiert.

„Wir heißen alle Jungs herzlich willkommen in der Schillingallee und freuen uns auf eine spannende Saison mit ihnen“, so die Piranhas in einer Pressemitteilung.