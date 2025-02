Abwehrtalent bleibt zwei weitere Jahre ein EislÃ¶we

Dresden. (PM Eislöwen) Bruno Riedl wird auch in den nächsten beiden Spielzeiten das Trikot der Dresdner Eislöwen tragen.

Der Vertrag mit dem Verteidiger ist um zwei Jahre verlängert worden. Im Rahmen des Eislöwen-Fanstammtisches wurde die Verlängerung offiziell verkündet.

Riedl hat bisher 182 Pflichtspiele für die Eislöwen bestritten, in denen er sieben Tore selbst erzielt 21 Treffer vorbereitet hat. Seit 2020 gehört der 22-Jährige zum Profi-Kader der Eislöwen, durchlief zuvor die Nachwuchsteams des Eissportclub Dresden e.V..

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Bruno hat in dieser Saison nahtlos an seine guten Leistungen aus der Vorsaison angeknüpft. Er gehört zu unseren stabilsten Verteidigern und das gerade mal mit seinen 22 Jahren. Er hat eine unglaublich gute Entwicklung genommen und uns freut es natürlich umso mehr, dass wir mit ihm einen Spieler weiter in unseren Reihen haben, der auch hier im Nachwuchs gespielt hat.“

In der laufenden Saison kommt Riedl auf 39 Einsätze und eine Wertung von +13 in der Plus-Minus-Statistik. Mit 12 Punkten (3 Tore, 9 Vorlagen) spielt er jetzt schon seine erfolgreichste Saison, fiel zuletzt aber aufgrund einer Oberkörperverletzung aus.

Bruno Riedl, Abwehrspieler Dresdner Eislöwen: „Mein oberstes Ziel im Moment ist natürlich dem Team so schnell wie möglich zur Verfügung zu stehen und in den Playoffs helfen zu können, Spiele zu gewinnen. Ich freue mich natürlich, dass das Trainerteam und die sportliche Leitung auch in den nächsten beiden Spielzeiten weiter auf mich setzen. Das Vertrauen will ich mit guten Leistungen zurückzahlen und einfach Spiele gewinnen.“

Neben Bruno Riedl haben Janick Schwendener, David Suvanto, Oliver Granz, Simon Karlsson, Felix Krüger, Drew LeBlanc, Dane Fox, Travis Turnbull, Andrew Yogan, Sebastian Gorcik, Tomas Andres und David Rundqvist ebenfalls einen Vertrag für die kommende Saison.

