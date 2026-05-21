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Home Deutschland DEL 2 Ravensburg Towerstars Abwehrstütze verlängert erneut in Ravensburg
Ravensburg TowerstarsTransfer-News

Abwehrstütze verlängert erneut in Ravensburg

21. Mai 20261 Mins read38
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Philipp Mass - © Sportfoto-Sale (DR)
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Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars können dank der Vertragsverlängerung mit Philipp Mass auch in der kommenden Saison auf einen wichtigen Spieler bauen.

Der 25-Jährige empfahl sich in seinen bisherigen zwei Spielzeiten in Oberschwaben nicht nur durch seine solide Abwehrarbeit, sondern auch durch wichtige Offensivimpulse.

Als Philipp Mass zur Saison 2024/2025 nach Ravensburg wechselte, brachte er die Erfahrung aus 162 Spielen in der PENNY DEL für Krefeld, Wolfsburg und Nürnberg sowie rund 60 Einsätzen für die deutschen U-Nationalteams mit. Die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllte der gebürtige Heidelberger mit verlässlicher Defensivarbeit sowie wichtigen Beiträgen zum Spielaufbau und für den Angriff. In insgesamt 118 Pflichtspielen für die Towerstars steuerte Philipp Mass 32 Scorerpunkte bei. Auch neben dem Eis übernahm der 1,83 Meter große Verteidiger eine Führungs- und Vorbildrolle für jüngere Teamkollegen.

Philipp Mass sagt zu seiner Vertragsverlängerung: „Auf eine weitere Saison in Ravensburg freue ich mich wirklich sehr. Ich habe mich hier vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt, und meine ersten beiden Jahre in einer ausgeglichenen und intensiven DEL2 waren voller wichtiger Erfahrungen. Für die kommende Saison möchte ich persönlich den nächsten Schritt machen und noch konstanter auftreten.“

„Es freut mich sehr, dass sich Philipp für eine weitere Zusammenarbeit mit uns entschieden hat. Er hat in der letzten Saison einen weiteren Entwicklungsschritt gemacht und ist für uns in der Defensive eine wichtige Stütze geworden“, betont Marius Riedel. Sportlicher Leiter der Ravensburg Towerstars.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Philipp Mass @ Elite Prospects

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