Abwehrkante Nelson Nogier verlÃ¤sst die Straubing Tigers mit Ziel Wien

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals verstärken sich mit dem kanadischen Verteidiger Nelson Nogier.

Der 28-Jährige sammelte im Laufe seiner Karriere Erfahrung in der NHL, AHL, KHL und DEL, wo der Rechtsschütze zuletzt für die Straubing Tigers auflief. In der österreichischen Bundeshauptstadt unterschrieb der stabile Verteidiger einen Zweijahresvertrag.

Der im kanadischen Saskatoon, Saskatchewan geborene Nelson Nogier spielte auf höchstem Juniorenniveau in der Western Hockey League für die Saskatoon Blades und die Red Deer Rebels. In der Saison 2013/14 wurde der 191 Zentimeter große Verteidiger von der WHL mit der Daryl K. Seaman Trophy, die für herausragende schulische Leistungen vergeben wird, ausgezeichnet. Wenige Wochen später wurde Nogier im NHL Draft 2014 in der vierten Runde von den Winnipeg Jets ausgewählt. Der Verteidiger absolvierte mit der Spielzeit 2015/16 seine letzte Saison in der WHL. Den Großteil seiner darauffolgenden ersten Profisaison verbrachte der Verteidiger bei Manitoba Moose, dem AHL-Partnerteam der Winnipeg Jets. Am 21. März 2017 gab der Kanadier gegen die Philadelphia Flyers sein Debüt in der NHL. In der Saison 2016/17 verzeichnete Nogier insgesamt zehn Einsätze in der besten Eishockeyliga der Welt.

Den Großteil seiner Zeit in der Jets-Organisation verbrachte Nogier in der AHL. Am 4. Dezember 2018 bestritt Nogier sein elftes und bislang letztes NHL-Spiel für die Jets. Dem stehen insgesamt 244 AHL-Spiele für Manitoba Moose gegenüber. Im März 2022 sicherten sich die Los Angeles Kings per Trade die Dienste des Verteidigers, der 18 weitere AHL-Spiele für Ontario Reign absolvierte. Mit der Spielzeit 2022/23 wechselte Nogier zu Barys Astana in die KHL. Für das Team aus der kasachischen Hauptstadt absolvierte der souveräne Defender in zwei Spielzeiten insgesamt 117 Spiele. Die vergangene Saison nahm Nogier mit den Straubing Tigers aus der DEL in Angriff. Für die Niederbayern absolvierte der Rechtsschütze wettbewerbsübergreifend 64 Spiele. Fünf dieser Einsätze verzeichnete Nogier beim Spengler Cup, dessen Finale die Tigers erreichten.

Statement Nelson Nogier „Nach einer für mich persönlich erfolgreichen Saison in Straubing kamen die Vienna Capitals auf mich zu. Christian Dolezal hat mir in einigen Gesprächen aufgezeigt, in welche Richtung sich die Organisation bewegen wird. Ich will unbedingt ein Teil dieser Weiterentwicklung sein. Meine Erfahrung aus der NHL, AHL und KHL wird mir dabei helfen, mich schnell in der Organisation einzuleben und einen neuen Spielstil rasch anzunehmen. Ich bin ein körperlich starker, mobiler Verteidiger, der gerne mit Härte agiert und stets zuverlässig ist. Ich freue mich auf meine Zeit in Wien und möchte den Capitals dabei helfen, wieder dorthin zu kommen, wohin die Organisation gehört.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Mit Nelson haben wir einen sehr erfahrenen, souveränen und eisläuferisch starken Rechtsschützen für unsere Verteidigung gewinnen können. Er besticht durch seine hohe körperliche Fitness, die es ihm erlauben wird, viele Minuten gegen die Topspieler unserer Liga herunterzuspulen. Nelson stellt in den kommenden beiden Jahren ein wichtiges Element unserer Defensive dar. Sein Commitment bestätigt, dass er an unseren Weg glaubt und ein Teil davon sein möchte.“

Steckbrief Nelson Nogier

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 27.05.1996

Alter: 28 Jahre

Größe: 191 cm

Gewicht: 94 kg

Schusshand: rechts

Nationalität: Kanada

Nelson Nogier verlässt die Straubing Tigers

Verteidiger Nelson Nogier wird in der kommenden Saison nicht mehr zum Kader der Straubing Tigers gehören.

Der 28-jährige Kanadier war im September 2024 zur Mannschaft gestoßen und verlässt den Club nach einer Spielzeit wieder. Nogier brachte Stabilität und Tiefe in die Defensive der Straubing Tigers und überzeugte mit Einsatzbereitschaft und körperlicher Präsenz.

„Nelson kam im Laufe der Saison zu uns und hat sich schnell ins Team eingefügt“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers. „Er hat uns in einer Phase geholfen, in der wir auf der Suche nach Verstärkung in der Defensive waren. Wir danken ihm für seine Zeit in Straubing und wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Weg.“

Die Straubing Tigers bedanken sich bei Nelson Nogier für seinen Einsatz und die gemeinsame Zeit am Pulverturm.

