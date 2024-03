Abwehr-Trio bleibt den IceFighters treu

Leipzig. (PM IceFighters) „4+44+84“ – das ist keine mathematische Rechnung, sondern Teil der Formel für eine sichere Abwehr in der kommenden Oberligasaison. Die KSW...

Die KSW IceFighters Leipzig und die Spieler mit diesen Trikotnummern – allesamt Verteidiger – haben sich auf eine Verlängerung der jeweiligen Verträge verständigt.

Erek Virch (#4) wird trotz seiner erst 26 Jahre damit bereits in seine zehnte IceFighters-Saison gehen. Insgesamt 312 Pflichtspiele hat er für das Team bestritten und liegt damit in der entsprechenden Rangliste der Leipziger auf Platz vier. Bereits im ersten Saisonviertel könnte er sich in dieser Statistik auf Platz drei „vorarbeiten“.

Seine mittlerweile vierte Saison nimmt Roberto Geiseler (#44) in Angriff. Der 31- jährige war zur Saison 2021/2022 von den TecArt Black Dragons Erfurt zu den KSW IceFighters Leipzig gewechselt und stand davor unter anderem auch in der DEL2 für die Lausitzer Füchse auf dem Eis.

In seiner Premierensaison im Trikot der Leipziger hat Robin Thalmeier (#84) die IceFighters-Verantwortlichen überzeugen können. Der 21-jährige war nach zwei Spielzeiten bei Ligakonkurrent Hannover Indians von Niedersachsen nach Sachsen gewechselt und hatte zuvor die Nachwuchsstationen in Rosenheim durchlaufen.