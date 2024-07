Abwehr komplettiert: FÃ¼chse-Kader der Saison 2024/25 fast vollzÃ¤hlig

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse geben am heutigen Freitag einen weiteren Neuzugang bekannt. Aus der kanadischen USports-Liga wechselt der 25-jährige Dylan Plouffe nach...

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse geben am heutigen Freitag einen weiteren Neuzugang bekannt.

Aus der kanadischen USports-Liga wechselt der 25-jährige Dylan Plouffe nach Weißwasser. Der Verteidiger überzeugte in den letzten drei Jahren im Team der University of Alberta in 89 Partien mit 64 Punkten (14 T / 50 A). Zuvor spielte er sechs Jahre in der WHL (Western Hockey League), einer der drei kanadischen Top-Juniorenligen, welche die Canadian Hockey League bilden.

Der 183 cm große und 91 kg schwere Defender soll in der kommenden Saison in der Abwehr der Lausitzer Füchse mit seiner Spielweise wichtige Akzente setzen.

Jens Baxmann (sportlicher Berater): „Dylan ist ein Spieler, der in allen Zonen auf dem Eis seine Qualitäten hat und mit großem Herzen spielt. Als vielseitiger Spieler wird er sehr wertvoll für uns sein und wir sind davon überzeugt, dass er eine große Bereicherung für unsere Mannschaft ist.“

Dylan Plouffe: „Ich bin begeistert, die Möglichkeit zu haben, meine Eishockeykarriere bei den Lausitzer Füchsen fortzusetzen. Als stolzer Kanadier mit tiefen familiären Wurzeln in Deutschland ist diese Chance etwas ganz Besonderes für mich. Ich freue mich darauf, diese Reise anzutreten und mein Bestes für Team und Fans in Weißwasser zu geben.“

Kader Lausitzer Füchse – Saison 2024/2025

Tor: Matthew Galajda, Daniel Filimonow, Leon Jessler

Verteidigung: Marlon Braun; Tim Sezemsky, Sebastian Zauner, Jérémy Beaudry, Nils Elten, Toni Ritter, Dylan Plouffe

Sturm: Louis Anders, Eric Valentin, Clarke Breitkreuz, Dominik Grafenthin, Philip Ziesche, Matej Leden, Alexander Dosch, Lane Scheidl, Tom Knobloch, Lewis Zerter-Gossage, Roope Mäkitalo. Jordan Taupert Cheftrainer: Christof Kreutzer; Co-Trainer: André Mücke, Torwarttrainer: Frantisek Gistr