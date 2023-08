Abwehr komplett: Jungadler-Verteidiger Julian Schams komplettiert Abwehr der Saale Bulls

Artikel anhören Halle. (PM Saale Bulls) Sommer 2022: Ein 20-jähriger Verteidiger wagt als frisch gekürter Meister der Deutschen Nachwuchs-Liga den Schritt in den Seniorenbereich...

Halle. (PM Saale Bulls) Sommer 2022: Ein 20-jähriger Verteidiger wagt als frisch gekürter Meister der Deutschen Nachwuchs-Liga den Schritt in den Seniorenbereich und schließt sich den Saale Bulls an.

Sein Name? Jeroen Plauschin. Sommer 2023: Ein 20-jähriger Verteidiger wagt als frisch gekürter Meister der Deutschen Nachwuchs-Liga den Schritt in den Seniorenbereich und schließt sich den Saale Bulls an. Sein Name? Julian Schams.

Wie in der vergangenen Spielzeit schenken die Saale Bulls auch zur neuen Saison einem jungen Verteidiger das Vertrauen, sich in der Oberliga präsentieren zu können, Julian Schams wechselt vom U20-Team der Jungadler Mannheim in die Händelstadt. Eine Stadt, die dem Linksschützen nicht gänzlich unbekannt sein dürfte, ist er doch am 19. April 2003 in Leipzig zur Welt gekommen. Seine Eishockey-Ausbildung genoss er allerdings in Bayern. In Ingolstadt durchlief er bis zur U16 die Nachwuchs-Mannschaften der Audi-Stadt.

Zur Spielzeit 2017/18 schloss sich der 1,85 Meter große Verteidiger der Organisation der Adler Mannheim an. Bereits in der folgenden Saison konnte er mit der U17 die Deutsche Meisterschaft feiern. Seit 2020 gehörte Schams dem U20-Team der Jungadler in der Deutschen Nachwuchs-Liga an. Anfang April konnte der 17. DNL-Titel der Mannheimer eingefahren werden. „Besser hätte ich mir meinen Abschluss mit den Jungadlern und meiner gesamten Nachwuchszeit nicht vorstellen können“, so Schams, der zwölf Zähler (drei Tore, zwei davon zum Sieg) zum erneuten Titelgewinn des DNL-Rekordchampions beisteuerte.

Seit Schams Zeit bei den Jungadlern war sein Name Marius Riedel ein Begriff, war der Head Coach der Saale Bulls doch jahrelang im Nachwuchsbereich der Baden-Württemberger tätig. „Ich kenne Julian natürlich aus Mannheim, habe ihn aber nicht trainiert“, so Riedel. „Ich glaube, dass wir mit ihm erneut einen jungen Verteidiger gefunden haben, der jede Menge Potenzial hat und bei uns die Chance bekommt, sich optimal zu entwickeln.“

Auf was für einen Spielertyp können sich die Anhänger und Fans der Saale Bulls freuen? „Ich bin selbst eher der defensivstarke Verteidiger mit einem guten Unterzahlspiel, helfe der Mannschaft mit meinem konstanten Spiel“, so Schams. „Ich möchte einen schnellen und sauberen Aufbau spielen, meine Zweikämpfe gewinnen und die Pucks aufs Tor bringen.“

Mit der Verpflichtung von Julian Schams, der mit der Nummer 6 auflaufen wird, ist die hallesche Defensive für die anstehende Spielzeit komplett. (Jy)

