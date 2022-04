Absteiger Bad TÃ¶lz verzeichnet erste AbgÃ¤nge

Bad Tölz. (PM Löwen) Nach dem sportlichen Abstieg aus der DEL 2 wurden bei den Tölzer Löwen die ersten Personalgespräche geführt. Nicht mehr Trainer...

Nicht mehr Trainer wird in der neuen Saison Kevin Gaudet sein. „Wir haben uns beide darauf verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern. Kevin war seine ersten beiden Jahre mit seiner Philosophie und dem dazugehörigen Kader sicherlich der richtige Mann am richtigen Ort. Nach dem Ausstieg des Hauptsponsors und einer notwendigen Kader-Umplanung wurde jedoch an der Philosophie des Trainers festgehalten, was allerdings in der Praxis nicht umsetzbar war. Wir wollen in Bad Tölz eine neue Mannschaft aufbauen und dazu gehört auch ein neuer Trainer. Wir wünschen Kevin alles Gute, privat und beruflich,“ so Geschäftsführer Ralph Bader.

Erste Entscheidungen gibt es auch aus der aktuellen Mannschaft. Folgende Spieler verlassen Bad Tölz: Marcus Eberhardt, Thomas Brandl und Dominik Bohac wechseln innerhalb der DEL2. Maxi Leitner wechselt in die DEL. Kein Vertragsangebot erhalten die Spieler: Tom Horschel, Nico Kolb, Cam Spiro und Anton Engel. Seine Karriere beenden wird Ian Brady.

„Allen Spielern wünschen wir für die Zukunft alles Gute,“ sagt Bader weiter.