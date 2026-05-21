Absoluter Teamplayer bleibt dem ESVK treu

Kaufbeuren. (PM ESVK) Die Kaderplanungen beim ESV Kaufbeuren für die Saison 2026/2027 schreiten in großen Schritten voran.

Mit Max Kislinger bleibt dem ESVK ein weiterer wichtiger Spieler erhalten.

Egal, ob in der Defensive oder Offensive eingesetzt, hat Max Kislinger in der letzten Saison stets bewiesen, dass auf ihn Verlass ist. Der gebürtige Garmisch-Partenkirchener hat sich zudem als absoluter Teamplayer in Kaufbeuren ausgezeichnet. Nach finalen Gesprächen mit ESVK-Cheftrainer Sebastian Buchwieser hat der 28-jährige Allrounder nun seine Zusage für die kommende Saison gegeben und seinen Vertrag beim ESV Kaufbeuren um eine weitere Spielzeit verlängert.

Für die kommende Saison ist der Linksschütze bei den Jokern fest als Verteidiger eingeplant. Max Kislinger wird dabei weiterhin mit der Rückennummer 21 für den ESV Kaufbeuren auflaufen.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert dazu: „Max Kislinger ist ein absoluter Teamplayer und sowohl als Stürmer als auch als Verteidiger einsetzbar. Aktuell planen wir mit ihm als festem Bestandteil in der Verteidigung und sind froh darüber, dass er mindestens eine weitere Spielzeit das Trikot des ESVK trägt.“

Max Kislinger zu seinen Beweggründen dem ESVK treu zu bleiben: „Auch wenn das letzte Jahr sportlich nicht so gelaufen ist, wie wir uns das alle gewünscht haben, habe ich mich in Kaufbeuren von Anfang an unglaublich wohlgefühlt – das macht für mich am Ende den Unterschied. Jetzt wollen wir gemeinsam mit den Fans im Rücken zeigen, was in dieser Mannschaft steckt, und erreichen, dass die Fans wieder stolz auf ihren ESVK sein können.“