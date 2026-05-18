Absoluter Teamplayer bleibt bei den Wild Lions

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg kann eine weitere Vertragsverlängerung bekanntgeben.

Demnach wird Angreifer Daniel Schroepfer auch in der kommenden Bayernliga-Saison das Trikot der Wild Lions tragen, nicht nur zur Freude der Sportlichen Leitung.

„Dani ist ein absoluter Teamplayer, deswegen haben wir ihn auch gerne behalten“, lobt ihn Christian Zessack. Der Löwencoach weiter zu den Vorzügen des Stürmers: „Er erledigt stets seine Aufgaben, egal wo man ihn hinstellt – ob offensiv oder defensiv. Auch im Powerplay ist er stark und stellt sich darüber hinaus immer in den Dienst der Mannschaft“. In die gleiche Richtung geht die Beurteilung durch Chris Spanger: „Daniel ist vielseitig und gibt kämpferisch immer alles“, erzählt der Teammanager.

Der 25-jährige Rechtsschütze kam im Vorjahr von den Dorfener Eispiraten – wo er in 31 Spielen 60 Punkte erzielte – zum ERSC, hier gelangen ihm in seiner Premieren-Saison in 34 Begegnungen 24 Scorerpunkte. Durch die zahllosen Verletzungsausfälle innerhalb des Amberger Teams war es auch für Schroepfer in wechselnden Formationen keine einfache Zeit, er konnte dennoch stets Akzente setzen und einen wirklich guten Eindruck hinterlassen. Ausgebildet wurde Schroepfer vorwiegend bei seinem Stammverein EV Landshut für den er 113 Spiele in der DNL (D1) absolvierte. In der Oberliga kam er auf 156 Einsätze für Deggendorf, Rießersee, Rostock und auch Weiden. Das zeugt trotz des relativ jungen Alters schon für viel Erfahrung.

Beim ERSC Amberg scheint es Daniel Schroepfer gut zu gefallen, was er auch ausdrücklich bestätigt: „Für mich war schnell klar, dass ich meinen Weg hier weitergehen möchte. Auch wenn die letzte Saison schwierig war, glaube ich weiter an das Potenzial der Mannschaft und des Vereins. Ich fühle mich hier sehr wohl, was mir die Entscheidung sehr einfach gemacht hat“. Bei den Wild Lions erhält Schroepfer in der kommenden Saison das Trikot mit der Rückennummer 29.