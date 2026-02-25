Absoluter Showdown für die Ice Dragons – Marius Garten will Karriere beenden

Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein stehen zum Abschluss der Zwischenrunde der Oberliga Nord die alles entscheidenden Duelle auf dem Programm.

Drei Spiel innerhalb von fünf Tagen werden darüber entscheiden, ob die lange und intensive Aufholjagd der Ice Dragons doch noch in die PlayOffs führt oder ob bereits nach 50 Saisonspielen Sommerpause in Ostwestfalen sein wird.

Während Hamm und Leipzig als PlayOff-Teilnehmer bereits feststehen, wartet auf Herne, Erfurt, Rostock und Herford ein äußerst spannendes Rennen um den letzten verbleibenden Platz in den Vergleichen mit den Südligisten. Aktuell hat Herne einen einzigen Zähler Vorsprung auf Herford, Rostock und Erfurt, die lediglich durch das Torverhältnis getrennt werden.

Die Ice Dragons müssen zunächst komplett auf sich selbst schauen müssen und das Optimum aus den kommenden drei Duellen herausholen. Am Freitag treffen die Ostwestfalen ab 20.30 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ auf die Rostock Piranhas. Die Ostseestädter sind das einzige Team, gegen das Herford eine negative Zwischenrundenbilanz hat. Mit 4:7 zog man vor zwei Wochen den Kürzeren, nun will man sich in der heimischen Drachenhöhle für die Niederlage revanchieren.

Am Sonntag geht die Reise für den HEV nach Thüringen. Ab 16.00 Uhr kommt es zur Partie bei den Black Dragons Erfurt. Auch wenn Herford in der Hauptrunde zwei deutliche Siege bei den schwarzen Drachen einfuhr, dürfte es im letzten Aufeinandertreffen noch einmal richtig zur Sache gehen. Dabei werden die Ice Dragons nicht alleine reisen, sondern von zahlreichen ostwestfälischen Eishockeyfans nach Erfurt begleitet.

Am Dienstag wartet dann das letzte und vielleicht alles entscheidende Spiel auf den Herforder Eishockey Verein. Ab 20.00 Uhr kommt es in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zum Derby mit den Hammer Eisbären. Es ist gut möglich, dass sich dann in einem echten „do or die“-Spiel entscheidet, ob der Weg der Ice Dragons wie im Vorjahr in die PlayOffs nach Deggendorf führt. Ein Drehbuchautor hätte sich keine bessere Begegnung für den möglichen Showdown aussuchen können.

Tickets für die Spiele gegen Rostock und Hamm gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn eine Stunde vor dem jeweiligen Spielstart öffnet. Aufgrund der hohen Ticketanfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit. Zudem werden alle Begegnungen der Oberliga Nord live auf www.sprade.tv übertragen.

Marius Garten beendet aktive Laufbahn nach der Saison

Eine lange, intensive und erfolgreiche Eishockeykarriere neigt sich langsam und hoffentlich noch nicht zu schnell dem Ende entgegen. Marius Garten wird seine Schlittschuhe nach der Saison 2025/26 an den berühmten Nagel hängen und nach rund 20 Jahren Profisport seine aktive Zeit auf dem Eis beenden.

2020 wechselte der inzwischen 38 Jahre alte Verteidiger, der jedoch die meiste Zeit als Stürmer fungierte, von den Hannover Scorpions zu den Herforder Ice Dragons und war einer der Kernspieler im Trikot der Ostwestfalen. Als Führungsspieler ging er den gesamten Herforder Weg in der Oberliga Nord bis zum heutigen Datum mit und sorgte mit dafür, dass die Ice Dragons im Profieishockey zunächst Fuß fassten und sich dann entwickelten. Erst vor wenigen Wochen wurde Herfords Nummer 16 für sein 250. Spiel im HEV-Trikot ausgezeichnet und am vergangenen Sonntag steuerte er beim 6:5-Erfolg in Leipzig das wichtige 2:0 bei.

Vor einigen Jahren verlagerte Marius Garten seinen Lebensmittelpunkt ins niedersächsische Melle und lebt dort mit seiner Familie. „Der Abschied wird mir mit Sicherheit schwerfallen, aber irgendwann ist der Zeitpunkt für eine solche Entscheidung gekommen. Bei mir war es die Länderspielpause im November. Ich blicke auf ganz viele Spiele an verschiedenen Standorten zurück, leider werde ich die Zahl 1000 wohl nicht ganz erreichen. Für mich bricht nach der aktiven Zeit ein ganz neuer beruflicher Abschnitt außerhalb des Sports an. Ich schaue auf eine tolle Zeit zurück, freue mich aber nun auch auf ganz neue Aufgaben und werde mit Sicherheit auch mit meiner Familie viele neue Dinge erleben. Ich habe tatsächlich noch nie Winterurlaub gemacht, weil das während der Eishockeysaison zeitlich nicht ging. Unser Lebensmittelpunkt bleibt in Melle, wir sind also gar nicht so weit weg von den Ice Dragons. Erst einmal werde ich mich beruflich an mein neues Leben gewöhnen müssen, aber ich kann mir vorstellen, dass ich das Herforder Eishockey irgendwann in Zukunft unterstützen werde. Jetzt möchte ich natürlich mit den Ice Dragons noch einmal die PlayOffs erreichen“, so Marius Garten.

Neben seinen aktuell 434 Einsätzen in der Oberliga blickt der Herforder Verteidiger auf 524 Spiele in der DEL2 sowie 13 Partien in der DEL zurück. Zudem durchlief er als Nationalspieler sämtliche Altersklassen von der U16 bis zur U20 beim DEB.

„Wir werden Marius mit Sicherheit schmerzlich in der kommenden Saison vermissen und es wird nicht leicht werden, ihn zu ersetzen. Als ich in Herford das Traineramt begann, war er für mich ein sehr wichtiger Spieler, der als Leader auf und neben dem Eis fungierte. Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute für die noch verbleibenden Spiele und selbstverständlich auch für seine Zukunft mit ganz neuen Aufgaben“, äußert sich Herfords Chefcoach Henry Thom zum Karriereende von Marius Garten.

Die ostwestfälischen Eishockeyfans werden ab der kommenden Saison somit auf ihre Nummer 16 verzichten müssen, um so mehr werden sie jedoch die Ice Dragons anfeuern, damit Marius Garten mit seinem Team noch einmal in die PlayOffs einziehen wird.