AbschlieÃŸende Stellungnahme der Kassel Huskies zum Spruchband vom 15.11.2024

Kassel. (PM Huskies) Zum Spruchband vom 15. November geben die Kassel Huskies nochmals eine abschließende Erklärung ab.

Nach unserer am 16.11.2024 kommunizierten Distanzierung vom unangemessenen und nicht zitierfähigen Spruchband, welches während des Derbys gegen Bad Nauheim (15.11.) von einigen Fans gezeigt und anschließend unverzüglich vom Sicherheitspersonal der Nordhessen Arena entfernt wurde, fand am gestrigen Abend (20.11.) ein Austausch des Huskies-Management mit Fan-Vertreter*innen in der Nordhessen Arena statt.

Wie angekündigt, wurde der Vorfall vom 15.11. in den vergangenen Tagen, mit abschließender gestriger Sitzung, intern aufgearbeitet. Es wird seitens der Huskies und Fan-Vertreter*innen künftig dafür Sorge getragen, dass sich derartige Vorkommnisse nicht wiederholen.

In Zukunft sind jegliche geplante Spruchbänder samt Inhalt bei den Kassel Huskies, vertreten durch ihre Fanbeauftragten Sven Breiter und Basti Vaupel, anzumelden und somit genehmigungspflichtig. Sollten einzelne Personen versuchen, sich dieser Vorgabe zu entziehen, so wird dies mit Stadionverboten sanktioniert.

Nochmals wurde betont, dass die Organisation der Kassel Huskies und auch die Fangemeinde für Respekt, Fairness und einen sportlichen Umgang miteinander – auf und neben dem Eis – stehen.

Als weiteres Ergebnis des Austauschs vom 20.11.2024, wurde vereinbart, dass in Zukunft regelmäßig einen „offener Fan-Stammtisch“ in der Championsbar stattfinden wird. Bei den einmal pro Monat geplanten Terminen können alle interessierten Fans teilnehmen und sich untereinander und gemeinsam mit den Fanbeauftragten sowie abwechselnden Offiziellen der Kassel Huskies über aktuelle Themen austauschen. Der erste Fan-Stammtisch soll am 8. Januar 2025 um 18 Uhr stattfinden.

Für die Kassel Huskies ist die Spruchband-Thematik hiermit abgeschlossen und es wird seitens der Organisation keinerlei weitere öffentliche Äußerungen diesbezüglich geben.

