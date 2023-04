Abschied nach zwei Jahren in Crimmitschau: Filip Reisnecker sieht in Schwenningen für sich die beste Option

Schwenningen. (PM Wild Wings / PM Eispiraten) Bereits in der Saison 20|21 debütierte Filip Reisnecker im Alter von 18 Jahren für die Fischtown Pinguins...

Schwenningen. (PM Wild Wings / PM Eispiraten) Bereits in der Saison 20|21 debütierte Filip Reisnecker im Alter von 18 Jahren für die Fischtown Pinguins in der PENNY DEL und brachte es im Norden auf 39 Ligaeinsätze.

Die letzten beiden Spielzeiten führten den Flügelstürmer dann nach Crimmitschau, wo er sich in der abgelaufenen Hauptrunde mit 32 Punkten [18 Tore | 14 Assists] in den Fokus spielen konnte.

Für den Linksschützen heißt nun das klare Ziel, sich in der DEL zu etablieren. „Ich konnte mich in Crimmitschau gut entwickeln und auch physisch zulegen. Deshalb wollte ich unbedingt den Schritt zurück in die 1. Liga machen. Schwenningen hat sich dabei als beste Option für mich herauskristallisiert. Die Gespräche waren gut und mir hat die Art und Weise der Verantwortlichen sehr gefallen“, sagt der 21-Jährige. Dabei möchte er sich vor allem auf die Dinge fokussieren, die er selbst beeinflussen kann.

Mit Filip Reisnecker konnten die Wild Wings also den ersten neuen U23-Spieler für die kommende Runde an Bord holen. „Filip hat in Crimmitschau gezeigt, dass er offensiv produktiv sein kann. Wir werden jetzt gemeinsam mit ihm alles dafür tun, dass er sein Potenzial auch bei uns abrufen wird“, sagt Geschäftsführer Stefan Wagner zu den Planungen mit dem talentierten Angreifer.

„Ich konnte mich in den letzten zwei Jahren in Crimmitschau weiterentwickeln und somit den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Seit Tag eins habe ich in Crimmitschau eine Riesen-Unterstützung gespürt und hatte großen Spaß am Eishockey“, erklärt Filip Reisnecker. „Vor allem danke ich unseren geilen Fans, die uns in der ganzen Saison unfassbar unterstützt haben – gerade auch am Ende, als es am wichtigsten war. Ich werde Crimmitschau auf jeden Fall in der Zukunft weiterverfolgen und ich hoffe das auch mit dem Stadion alles positiv ausgeht“.

„Filip ist ein positives Beispiel dafür, dass manchmal ein Schritt zurück am Ende zwei Schritte nach vorn sein können. Wir wünschten uns, dass auch andere Spieler diesen Weg folgen und am Ende eine Win-Win-Situation für beide Partner Sinn macht. Filip wünschen wir alles erdenklich Gute und hoffen, dass er den Sprung in die DEL meistern kann“, sagt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau.

13410 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München