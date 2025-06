Abschied nach vier Jahren: Yannick Drews verlÃ¤sst EislÃ¶wen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen werden ohne Yannick Drews in ihre Premierensaison in der PENNY DEL gehen. N

ach vier Jahren in Dresden, wird der 27-Jährige die Blau-Weißen verlassen.

Drews war im Sommer 2021 von den Ravensburg Towerstars an die Elbe gewechselt. In diesen vier Jahren bestritt er 218 Pflichtspiele für die Eislöwen, in denen er 26 Tore erzielte und 46 Treffer vorbereitete. Dabei war Drews vor allem immer eines: Unangenehm für jeden Gegner. Er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und war universell einsetzbar, sowohl im Angriff, als auch zuletzt in der Abwehr auf dem Weg zum Meistertitel in der DEL2.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Yannick war einer der ersten Spieler, mit denen ich vor gut vier Jahren über ein Engagement in Dresden verhandelt habe. Ihn ziehen zu lassen, ist eine schwere Entscheidung gewesen. Er zählt zu unseren zuverlässigsten Spielern, egal auf welcher Position. Das hat er insbesondere in den 18 Playoff-Spielen auf dem Weg zur Meisterschaft gezeigt. In der DEL wäre es dennoch schwierig für Yannick geworden auf die Eiszeit zu kommen, die er sich vorstellt. Ich wünsche ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.“

Die Dresdner Eislöwen bedanken sich bei Yannick Drews für seinen Einsatz in den vergangenen vier Jahren und wünschen im sportlich und privat alles Gute!

