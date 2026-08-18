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Abschied einer Vereinslegende: Eisadler Dortmund verabschieden Routinier Malte Bergstermann aus der 1. Mannschaft

18. August 20261 Mins read44
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Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund verabschieden sich von einem der prägendsten Gesichter der Vereinsgeschichte: Routinier und Führungsspieler Malte Bergstermann beendet seine aktive Karriere in der 1.Mannschaft bei den Eisadlern.

Nach seiner zwölften Saison im Trikot der Dortmunder zieht sich der 42-jährige Routinier vom Eis zurück und hinterlässt eine Lücke, die sportlich wie menschlich nur schwer zu schließen sein wird.

Beeindruckende Karriere-Statistiken

Malte Bergstermann war über ein Jahrzehnt das Fundament der Dortmunder Mannschaft. Seine Bedeutung für das Team spiegeln auch seine herausragenden sportlichen Kennzahlen wider. In seiner Zeit an der Strobelallee absolvierte er exakt 260 Spiele für die Eisadler. Dabei bewies er mit 128 Toren und 192 Assists enorme Offensivqualitäten und sammelte insgesamt 320 Scorerpunkte. Seine physische Präsenz und sein kompromissloser Einsatz zeigen sich zudem in 385 Strafminuten.

„Malte hat die Identität der Eisadler über ein Jahrzehnt entscheidend mitgeprägt. Er war eine absolute Identifikationsfigur für die Fans“, würdigt die sportliche Leitung den Abgang. „Sein Einsatz, seine Treue zum Verein und seine Professionalität waren bis zum letzten Wechsel vorbildlich.“

Auch Eisadler Präsident Stefan Witte würdigt den scheidenden Kapitän der Dortmunder; „Malte hat für die Eisadler immenses geleistet, ich sehe seinen Abschied aus der ersten Mannschaft als eine sehr emotionale Geschichte. Die gute Nachricht ist, Malte bleibt ein Eisadler, dem Verein aktiv erhalten und verstärkt ab der kommenden Saison das Trainerteam der Jungadler. Seine Schlittschuhe hängt Malte nicht an den Nagel, sondern verstärkt die zweite Mannschaft mit seiner Leidenschaft, seiner Begeisterung für den Eishockeysport und seiner Erfahrung. Darüber freuen wir uns sehr.“

Zukunftspläne und Verabschiedung

Nach einer beeindruckenden Laufbahn freut sich Bergstermann nun auch auf mehr Zeit für private Projekte. Der Verein plant, seinen langjährigen Leistungsträger gebührend aus der 1. Mannschaft vor heimischer Kulisse im Eisstadion an der Strobelallee zu verabschieden. In welchem Rahmen diese stattfinden wird, ist zurzeit in der Planung.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Malte Bergstermann @ Elite Prospects

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