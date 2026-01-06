Abschied aus Örebro! Sean Malone kehrt nach Langnau zurück

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten Sean Malone bis zum Ende der Saison 2025/26.

Der 30-jährige US-Amerikaner kehrt damit nach einem halben Jahr in der Svenska Hockeyligan (SHL) zu den Emmentalern zurück.

Malone stand in der laufenden Saison bei Örebro HK unter Vertrag und absolvierte in der SHL 31 Meisterschaftsspiele, in denen er ein Tor und acht Assists verbuchte. Im vergangenen Sommer hatte er die SCL Tigers nach zwei Saisons verlassen und wechselte nach Schweden.

Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und der SCL Young Tigers, sagt zur Verpflichtung: „Sean bringt sportlich wie auch menschlich Qualitäten mit, die für unser Team wertvoll sind. Er befindet sich in Wettkampfform, kennt unsere Strukturen und kann sich rasch integrieren.“

Sean Malone ergänzt: „Ich freue mich sehr, zurück bei meinen ehemaligen Teamkollegen, den Coaches und dem Staff in einem vertrauten Umfeld zu sein und meinen Beitrag auf dem Eis zu leisten.“

Für Örebro kam Malone in 31 Einsätzen lediglich auf einen Treffer und acht Assist.

Für Buffalo und Nashville bestritt er in seiner Karriere jeweils ein NHL-Match.

Der Center wird ab Mittwoch in Langnau erwartet. Die Spielberechtigung ist derzeit noch offen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!