Abgezockter SchmÃ¶lz entscheidet den Krimi fÃ¼r TabellenfÃ¼hrer Ingolstadt: „Wir kriegen es im letzten Drittel immer hin. Das macht eine Topmannschaft aus“

Bonn. (PM MagentaSport) Was für ein Ritt in Schwenningen! Dreifach-Torschütze Daniel Schmölz hält den ERC an der Tabellenspitze: „Wir spielen zurzeit mit Selbstvertrauen. Dass es so klappt, freut uns umso mehr“, betonte der Forward. Kurz vor Schluss hatte Schmölz die Ingolstädter bereits in die Overtime gerettet. Für ihn selbst keine Überraschung: „Unsere letzten Drittel sind immer gut. Wir sind topfit. Wir kriegen es im letzten Drittel immer hin. Das macht eine Topmannschaft aus.“ Verärgerung bleibt hingegen bei den Wild Wings, die kurz vor dem 3. Sieg in Folge standen: „Vielleicht haben wir zu viele Zeitstrafen genommen. Das hat das Momentum des Spiels gekillt. Wir haben ein gutes Spiel gespielt und mehr verdient, als wir bekommen haben“, klagte Kyle Platzer, der nun mit seinem Teamkollegen im unteren Tabellendrittel der PENNY DEL bleibt. Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Donnerstagabendspiels Schwenninger Wild Wings – ERC Ingolstadt in der DEL übersendet durch MagentaSport. Am Freitag geht es weiter mit dem 23. Spieltag der DEL – live bei MagentaSport ab 19 Uhr live: mit der Konferenz, unter anderem mit Meister Berlin gegen die Kölner Haie. Schwenninger Wild Wings – ERC Ingolstadt 4:5 (OT) Daniel Schmölz entscheidet den Krimi in Schwenningen! Mit einem Hattrick und seinen Saisontoren 10 bis 12 besiegelt der Forward den Erfolg und die Tabellenführung des ERC! Kurz vor dem 3. Drittel hatten die Schwenninger, die ihre letzten beiden Partien gewannen, das Spiel gedreht. Rund 2 Minuten vor Schluss glich Schmölz aus, bevor ihm in der Overtime der Siegtreffer gelang. Die Schwenninger übernehmen mit dem Punkt Rang 11. Daniel Schmölz, Spieler Ingolstadt und Dreifachtorschütze: „Wir spielen zurzeit mit Selbstvertrauen. Dass es so klappt, freut uns umso mehr. Hier in Schwenningen ist es immer schwer zu spielen. Natürlich sind wir über die Punkte sehr froh. Unsere letzten Drittel sind immer gut. Wir sind topfit. Wir kriegen es im letzten Drittel immer hin. Das macht eine Topmannschaft aus.“ Kyle Platzer, Spieler Schwenningen: „Ich glaube, wir haben ein ziemlich gutes Spiel gespielt. Vielleicht haben wir zu viele Zeitstrafen genommen. Das hat das Momentum des Spiels gekillt. Wir haben ein gutes Spiel gespielt und mehr verdient, als wir bekommen haben.“ Stefan Wagner, Geschäftsführer Schwenningen in der Drittelpause über Toptorjäger Zach Senyshyn: „Der Seny, lange Zeit haben viele gefragt, was mit ihm los ist. Der hat letztes Jahr einen gewissen Anlauf gebraucht. Dieses Jahr gehen auch diese Tore rein, die letztes Jahr noch nicht reingegangen wären.“ Eishockey live bei MagentaSport PENNY DEL, 23. Spieltag Freitag, 06. Dezember 2024

Ab 19 Uhr in der Konferenz: Grizzlys Wolfsburg – EHC Red Bull München, Augsburger Panther – Nürnberg Ice Tigers, Eisbären Berlin – Kölner Haie, Düsseldorfer EG – Löwen Frankfurt, Adler Mannheim – Straubing Tigers, Iserlohn Roosters – Pinguins Bremerhaven Sonntag, 08.12.2024

ab 13.45 Uhr: Löwen Frankfurt – Grizzlys Wolfsburg, Straubing Tigers – Eisbären Berlin

ab 16.15 Uhr: EHC Red Bull München – ERC Ingolstadt, Kölner Haie – Augsburger Panther, Nürnberg Ice Tigers – Iserlohn Roosters, Pinguins Bremerhaven – Schwenninger Wild Wings

ab 19.00 Uhr: Düsseldorfer EG – Adler Mannheim Dienstag, 10.12.2024

