Abgebrochene Partie Weiden-Kassel wird mit 5:0 fÃ¼r Huskies gewertet Â 

Neuss. (PM DEL2) In dem Ermittlungsverfahren D2 02G/2526 der ESBG Eishockeyspielbetriebsgesellschaft mbH (Ligagesellschaft) gegen den Lizenzclub Blue Devils Weiden ergeht gemÃ¤ÃŸ Â§ 6 Abs. 1 der Disziplinarordnung der ESBG Eishockeyspielbetriebsgesellschaft mbH folgender Beschluss:

Das Meisterschaftsspiel wird fÃ¼r den Lizenzclub mit 0 Punkten, 0:5 Toren als verloren und fÃ¼r die Kassel Huskies mit 3 Punkten und 5:0 Toren als gewonnen gewertet. Der Lizenzclub zahlt bis zum 03.12.2025 eine Geldstrafe an die Ligagesellschaft.

BEGRÃœNDUNG DER ENTSCHEIDUNG:

Im Nachgang des Meisterschaftsspiels Blue Devils Weiden gegen den EC Kassel Huskies am 23.11.2025 wurde gem. Â§ 1 Abs. 1 Disziplinarordnung ein Ermittlungsverfahren gegen den Lizenzclub Blue Devils Weiden eingeleitet.

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Bei Spielzeit 12:19 im 2. Drittel musste das Spiel wegen einer gebrochenen Plexiglasscheibe zunÃ¤chst unterbrochen werden. Dem Lizenzclub gelang es innerhalb von 90 Minuten nicht, den ordnungsgemÃ¤ÃŸen Zustand wiederherzustellen, sodass eine Spielfortsetzung zu diesem Zeitpunkt nicht mÃ¶glich war. GemÃ¤ÃŸ Â§ 11 Abs. 3 S. 1, 2 Spielordnung wurde das Spiel mit Ablauf der 90 Minuten abgebrochen. Der Lizenzclub bestÃ¤tigt dies in seiner Stellungnahme.

GemÃ¤ÃŸ Â§ 3 Abs. 2 SpO ist der Veranstalter verpflichtet, fÃ¼r die ordnungsgemÃ¤ÃŸe DurchfÃ¼hrung seiner Spiele zu sorgen. Hierzu gehÃ¶rt insbesondere die Bereitstellung einer ordnungsgemÃ¤ÃŸen SpielstÃ¤tte. Davon umfasst ist ebenfalls die Pflicht, diesen Zustand wÃ¤hrend des Spiels aufrechtzuerhalten bzw. wiederherstellen zu kÃ¶nnen, weswegen der Veranstalter auch Ersatzmaterial fÃ¼r sporttypische SchÃ¤den bereithalten muss. Der Heimclub hat eine Garantenstellung fÃ¼r die SpielfÃ¤higkeit seiner Halle; Handlungen des Hallenbetreibers, der als ErfÃ¼llungsgehilfe des Heimclubs anzusehen ist, sind dem Heimclub zuzurechnen.

Bei dem Spiel am 23.11.2025 hat der Heimclub laut eigener Aussage lediglich Ersatzscheiben fÃ¼r die Bereiche hinter dem Tor bereitgehalten, nicht aber fÃ¼r die seitlichen Bandenbereiche. Das Vorhalten von Ersatzscheiben fÃ¼r alle Bandenbereiche ist ligaweiter Standard. Folglich ist der Heimclub seiner Pflicht nicht nachgekommen – es liegt ein Organisationsverschulden vor. Somit liegen die Voraussetzungen des Â§ 10 Abs. 8 Lit. g) Spielordnung vor.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!