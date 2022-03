AbgÃ¤nge stehen fest: DSC trennt sich nach der Saison 2021/22 von sechs Spielern

Deggendorf. (PM DSC) Nach dem Ausscheiden in den Play-Offs ist die Saison 2021/22 für den Deggendorfer SC beendet. Derzeit befasst sich die sportliche Leitung...

Nach dem Ausscheiden in den Play-Offs ist die Saison 2021/22 für den Deggendorfer SC beendet.

Derzeit befasst sich die sportliche Leitung mit der Aufarbeitung der abgelaufenen Saison. Dabei muss man sich auch diesmal von einigen Spielern aus den unterschiedlichsten Gründen trennen. In der kommenden Saison nicht mehr im Deggendorfer Trikot spielen werden: Phillip Messing, Paul Wallek, Niklas Jentsch, Nicolas Sauer, Liam Blackburn und Daniel Schröpfer.

Der Deggendorfer SC bedankt sich bei allen sechs Spielern für ihren Einsatz und wünscht auf dem weiteren privaten und sportlichen Lebensweg alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.

Nach dem großen Umbruch vor der letzten Saison wird ein Großteil der Mannschaft unter Trainer Jiri Ehrenberger in die Saison 2022/23 starten.

Folgende Spieler haben bereits einen Vertrag für die nächste Spielzeit:

Tor: Timo Pielmeier, Justin Köpf, Louis Eisenhut

Abwehr: Alex Grossrubatscher, Silvan Heiß, Ondrej Pozivil, Leon Zitzer, Kevin Lengle, Paul Pfenninger

Sturm: Yannic Bauer, Cheyne Matheson, Lukas Miculka, Thomas Pielmeier, René Röthke, Thomas Greilinger, Jonas Stern

Einladung zum Saisonabschluss: DSC beendet die Saison 2021/22 am Freitag mit den Fans

Am kommenden Freitag, 1. April 2022 verabschiedet sich der Deggendorfer SC von seinen Fans, Sponsoren, Helfern und allen Eishockeyfans im Umkreis in die Sommerpause. Ab 19:00 Uhr ist Einlass im Niederalteicher Hof in Hengersberg.

Alle Spieler des aktuellen Kaders und die Vorstandschaft werden vor Ort sein und einen vergnüglichen gemeinsamen Abend verbringen. Der Fanshop wird ebenfalls geöffnet werden. Dank der Unterstützung durch unseren Catering-Partner Cafe Gotthard, gehen die Erlöse aus dem Verkauf der Getränke und Essen an den DSC.

Zu dieser Veranstaltung gilt noch die bekannte 2G-Regelung. Es gilt auch noch die FFP2-Maskenpflicht auf den Wegen, wobei sie am Platz abgenommen werden kann. Die Durchführung des Events zu einem späteren Zeitpunkt, also nach Ende der Corona-Maßnahmen war leider aus terminlichen und organisatorischen Gründen nicht möglich.

Der Deggendorfer SC freut sich auf zahlreiche Gäste und einen gut gelaunten Abend im Festsaal des Niederalteicher Hof in Hengersberg.