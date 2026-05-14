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EHC KönigsbrunnTransfer-News

Abgänge beim EHC Königsbrunn

14. Mai 20262 Mins read47
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Hugo Turcotte (10, EHC Königsbrunn) und Kristers Donins (19, ERV Schweinfurt) beim Spiel zwischen EHC Königsbrunn v ERV Schweinfurt, - © diz-pix Dietmar Ziegler
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Königsbrunn. (PM EHC) Die letzte Saison endete für den EHC Königsbrunn Anfang April mit dem Gewinn der Meisterschaft in der höchsten bayerischen Spielklasse.

Danach feierte der Verein beim Happy Weekend zusammen mit tausenden Zuschauern den Erfolg, doch nun schreitet der EHC mit der Kaderplanung voran. Am Donnerstag gab der Verein den Abgang von sieben Spielern bekannt, darunter auch einige Leistungsträger.

Mit dem 25-jährige Dominic Erdt verlässt einer der besten Verteidiger der Bayernliga den Verein. Künftig wird er innerhalb der Liga wechseln, weiß Königsbrunns Vorstand Tim Bertele zu berichten:

„Dominic Erdt kam mit der Bitte auf uns zu, ein lukratives Angebot eines Bayernligisten annehmen zu wollen. Gerne hätten wir ihn auch in der kommenden Saison in Königsbrunn gesehen. Wir bedanken uns bei Dominic für drei Spielzeiten bei uns, er hatte sicherlich großen Anteil an den letzten Erfolgen und war menschlich und sportlich eine große Bereicherung für unseren Verein.“
Ebenfalls nicht mehr im Kader steht Luca Kinzel, damit verlässt ein sehr talentierter Spieler und Teamplayer den EHC. Das renommierte Fachmagazin Eishockey News kürte den 20-Jährigen in der Saison 2024/2025 noch zum Rookie des Jahres.

„Bei Luca Kinzel haben wir uns entscheiden, nach zwei Spielzeiten kein neues Vertragsangebot zu unterbreiten. Eine Luftveränderung ist für seine Weiterentwicklung sicherlich die richtige Entscheidung. Ebenfalls kein neues Vertragsangebot erhielt Clay Ellerbrock. Clay hat eine gute Saison gespielt und immer alles gegeben, jedoch haben wir uns entschieden, die Position nächste Saison anderweitig zu besetzen.“

Für einige Fans überraschend ist der Abgang der beiden Kontingentspieler Johan Lorraine und Hugo Turcotte: „Wir bedanken uns bei Hugo Turcotte und Johan Lorraine, welche uns letzte Spielzeit kurzfristig aufgrund unserer Verletztenmisere ausgeholfen haben und mit ihren Punkten maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft hatten. Dazu erhalten Leon Bakos und Joshua Appler kein neues Vertragsangebot. Auch bei ihnen bedanken wir uns für ihren Einsatz.“

Demnächst will der Verein weitere Infos zur Kaderplanung bekanntgeben, merkt Tim Bertele an: „Die Gespräche mit unserem aktuellen Kader sind nahezu abgeschlossen. Wir werden in den kommenden Wochen die ersten Vertragsverlängerungen präsentieren. Dazu steht bereits ein neuer Trainer fest, auch haben einige Neuzugänge bereits Ihre Zusagen gegeben. Oberste Prämisse bei der Kaderzusammenstellung ist wieder, ein junges und hungriges Team zusammenzustellen. Wir wollen weiterhin mit nur zwei Kontingentspielern an den Start gehen und erneut beweisen, dass man auch mit motivierten deutschen Spielern Erfolg in der Bayernliga haben kann. Den Zirkus, der sich in der Liga abzeichnet, machen wir auch weiterhin nicht mit. Das ist für eine Amateurliga an Absurdität nicht mehr zu überbieten.“

Am 10. Juni ab 19 Uhr wird es bei der Mitgliederversammlung im Königswirt auch innerhalb des Vorstands zu Änderungen kommen. Tim Bertele wird sein Amt nach vielen erfolgreichen Jahren niederlegen. Ein Pflichttermin für Interessierte, denn es stehen Neuwahlen an.

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