Ab sofort 7.500 Zuschauer in der LANXESS arena! Mehr Tickets fÃ¼r das heutige Heimspiel verfÃ¼gbar

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie können ab sofort wieder 7.500 Zuschauer in die LANXESS arena lassen. Der KEC hatte kurzfristig eine Ausnahmegenehmigung bei...

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie können ab sofort wieder 7.500 Zuschauer in die LANXESS arena lassen.

Der KEC hatte kurzfristig eine Ausnahmegenehmigung bei der Stadt Köln beantragt. Schon beim heutigen Heimspiel gegen Krefeld (hier gibt es Tickets) können die Haie also auf mehr Fans zählen!

Das sind die nächsten Heimspiele:

Dienstag, 08. März – 19:30 Uhr vs. Krefeld Pinguine

Freitag, 11. März – 19:30 Uhr vs. Straubing Tigers

Freitag, 18. März – 19:30 Uhr vs. EHC Red Bull München

Sonntag, 03. April – 14:00 Uhr vs. ERC Ingolstadt

Weiterhin 2G+ – Kein Los-Verfahren mehr für Dauerkarten-Fans

Bei Haie-Heimspielen gilt weiterhin 2G+. Außerdem bleibt die Maskenpflicht in der LANXESS arena bis auf weiteres bestehen.

Das zuletzt notwendige Los-Verfahren entfällt aufgrund der erlaubten Zuschauerzahl. Alle Fans mit Dauerkarte können also ab sofort wieder mit den oben genannten Regelungen die Heimspiele besuchen.